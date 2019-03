‚Přestáváme tušit, co vlastně Británie chce udělat.‘ Slováci podporují krátký posun brexitu, řekl Pellegrini

Slovensko podporuje pouze krátkodobý posun termínu odchodu Británie z Evropské unie, a to nanejvýše do květnových voleb do Evropského parlamentu. Za klíčové Bratislava v této záležitosti považuje schválení dohody o spořádaném brexitu. Před summitem členských zemí EU to ve čtvrtek řekl premiér Peter Pellegrini poslancům evropského výboru slovenského parlamentu.

Bratislava 9:56 21. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít