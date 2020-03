Pellegrini: Matovič je bavič slovenské politiky. Teď musí předvést profesionalitu v řízení státu

Na Slovensku po čtrnácti letech končí nadvláda strany Smer-SD. V sobotních volbách se umístila na druhém místě za hnutím OĽANO Igora Matoviče, podle odcházejícího premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) ale mohla dopadnout i hůř. „I výměna na postu volebního lídra přispěla k tomu, že jsme dosáhli výsledku 18,3 procenta,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Pokud chce být strana úspěšnějšího, měla by podle Pellegriniho provést personální změny. Bratislava 14:52 1. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odcházející slovenský premiér Peter Pellegrini | Foto: Vaclav Salek | Zdroj: ČTK

Volební výsledky odpovídají určité náladě ve společnosti. Měla by se nějak změnit strana Smer, aby se jí přiblížila?

Myslím, že vím, jaká je nálada u voličů naší politické strany i u sympatizantů, kteří vyjadřovali podporu mně jako předsedovi vlády. A v obou případech převládá názor, že strana Smer se musí posunout dopředu a musí se posunout dál i personálně. Když chceme být úspěšní a chceme do budoucna víc procent, tak nás čekají výměny personálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Celý rozhovor Petra Pellegriniho (SMER-SD) pro Český rozhlas

Ještě před několika měsíci to vypadalo, že největším konkurentem vaší strany bude Za ľudi bývalého prezidenta Andreje Kisky. Co říkáte na to, že vás nakonec porazil Igor Matovič?

To je velké překvapení. Samozřejmě respektuji výsledek a i mu k němu gratuluji, ale upřímně bych si nikdy nemyslel, že člověk, který je v naší politice takovým bavičem a sázel spíše na teatrálnost, marketing a méně na odbornost, že tak zaujme lidí.

Ale lidé napravo asi něco hledali a nedokázal jim to nabídnout ani pan Kiska ani PS/Spolu, tedy pan Trubár s panem Beblavým, a proto se celá tahle část masy odhodlala dát hlas člověku, jehož boj je upřímný a čistý. Teď ale bude potřeba, aby se ukázala odbornost a profesionalita v řízení státu a to nemusí být jedno a to samé.

‚Odcházím spokojený‘

Říkal jste, že jste do mnoha svých funkcí přišel nečekaně, že jste hasil jakýsi požár. Jaké jsou teď vaše osobní ambice?

Nikdy jsem neměl ambice, které by se týkaly funkcí. Předsedou vlády jsem se stal asi v nejtěžší situaci naší novodobé historie. Bylo to po vraždě novináře, byly protesty na ulicích a velmi špatná atmosféra. Myslím si, že se mi podařilo tu situaci stabilizovat. Vyšetřili jsme vraždu, chytili jsme vrahy a v zahraničí máme opět dobré renomé. Jako předseda vlády tedy odcházím celkem spokojený, že odevzdávám novému premiérovi fungující zemi.

ONLINE: Pád Smeru, úspěch Matoviče a Maďaři bez zastoupení. Pět hlavních událostí voleb na Slovensku Číst článek

Teď se ale nerozmýšlím nad tím, jakou funkci dostanu. Samozřejmě se veřejně hlásím k tomu, že jestli Smer dostane pozici pod předsedou parlamentu, tak mně jako lídrovi by tahle pozice měla být nabídnutá od naší strany.

Zmiňoval jste protesty, které nastaly před dvěma lety po vraždě novináře Jána Kuciaka a vy jste přebíral v té době úřad vlády. Byl to bod zlomu, kdy Směr začal slábnout?

Udělali jsme všechno proto… I výměna na postu volebního lídra přispěla k tomu, že jsme dosáhli výsledku 18,3 procenta. Myslím, že kdybychom neudělali nic, tak výsledek je ještě horší.

Měsíc před volbami se otevřel proces, který dennodenně odkrýval různé věci. Vyšel také film, který se drasticky a fiktivně snažil vykreslit aktuální situaci ve státu, který měl shodou okolností premiéru měsíc před volbami a ne po. Potom bylo druhé výročí vraždy… Atmosféra byla velmi náročná a nám se mnohé věci i neprávem připisovaly. Plus jsme nesli i hříchy minulosti. Vzhledem k tomu jsme mohli dopadnout i hůř.

Robert Fico se dnes před novináři neukáže. Podle Pellegriniho se vyjádří až zítra na tiskové konferenci. Pokud se prý potvrdí předběžné výsledky, Pellegrini je připraven nabídnout svou funkci místopředsedy strany k dispozici. @iROZHLAScz @CRoPlus @Radiozurnal1 pic.twitter.com/5FOC5SJL2h — Pavlína Nečásková (@PavlnaNeskov) February 29, 2020