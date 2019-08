Expolicista pomáhá Čechům v britském Peterborough. Informací o brexitu mají málo, někdy jsou mylné

Odchod Spojeného království se blíží a nový termín je stanoven na konec října. Unijní občané, kteří budou chtít dál žít v zemi, musí získat status usedlíka. Ten dosud úřady neodmítly jedinému žadateli. Je potřeba splňovat pár jednoduchých podmínek a vyplnit dotazník. Mnozí si ale stěžují, že je žádost složitá. Čechům a Slovákům žijícím v anglickém městě Peterborough pomáhá s vyplněním dokumentu expolicista Petr Torák, který vede skupinu Compas. Od stálého zpravodaje Peterborough 19:05 12. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Informací není dostatek a spousta lidí získává informace ze sociálních sítí, hlavně z facebooku, kde jsou informace mylné, nebo zkreslené,“ říká Radiožurnálu Petr Torák | Foto: Jiří Hošek | Zdroj: Český rozhlas

Zlata sedí u malého stolku a spolu s dobrovolnicí vyplňuje online formulář. Jméno, datum narození, národnost a další kolonky. Do Británie přišla ze severních Čech před více než deseti lety. Politickou situaci příliš nesleduje. Bez pomoci by žádost vyplnit nedokázala.

„Asi těžko, když neumím psát a číst v angličtině, dělá mi to problém,“ říká Radiožurnálu.

Podobně je na tom i Štefan. „Neumím pořádně číst, ani mluvit anglicky. Co vysílají na slovenských nebo českých kanálech, to si pustím, ale anglické nesleduji,“ vypráví.

Brexitová klinika

Právě proto pořádá Petr Torák setkání, kterým říká brextová klinika. Lidé přicházejí s konkrétními dotazy a těm co to potřebují, tady rovnou pomohou vyplnit všechny potřebné formuláře.

„Status se musí dělat přes telefon. Ne každý má telefon, ne každý rozumí plynně anglicky, ne každý je dost způsobilý na to, aby věděl, jak formulář vyplnit,“ přibližuje obtíže některých lidí bývalý policista, držitel Řádu britského impéria Petr Torák.

Jsou vůbec Češi a Slováci žijící v Peterborough informováni o dění kolem brexitu? Vědí, co se děje? A na co se mají připravit?

„Dycky si to na facebooku přečtu, co se tam píše. Každý něco řekne, tak si vždycky takhle mávnu a řeknu: ‚Když to má přijít, tak to přijde‘,“ říká paní Věra.

„Nevím. Jsem tady už deset let, ale může. Právě jsme si přišli tohle udělat, protože jsme měli ty obavy,“ odpovídá pan Štefan na otázku, zda se ho brexit může dotknout.

Málo informací

Komunitní skupinu Compas založil Petr Torák před devíti lety, tehdy ještě pracoval jako policista. V současnosti už se práci pro českou a slovenskou, zejména romskou komunitu, v Británii věnuje takříkajíc na plný úvazek.

„Nejčastější dotaz je, jak si požádat o status. Druhý nejčastější je: ‚Mohu vycestovat na dovolenou do Česka a na Slovensko teď v této době a pustí mě zpátky do Velké Británie, až se budu vracet?‘ Často se ale lidé ptají: ‚Byl jsem souzen, dostal jsem třeba podmínku, budu moct získat status?‘“ přibližuje Torák.

„Informací není dostatek a spousta lidí získává informace ze sociálních sítí, hlavně z facebooku, kde jsou informace mylné, nebo zkreslené,“ dodává s tím, že lidé nemají dostatečné informace.

Když Londýn pro unijní občany zavedl status usedlíka, tehdejší ministryně vnitra slíbila, že podání žádosti bude stejně jednoduché, jako nákup v internetovém obchodě.

Lhůta na podání žádosti končí v červnu roku 2021, pokud ovšem odejde Británie bez dohody, všichni zájemci musí zažádat o status do konce příštího roku. To se týká zhruba 5 tisícové české a slovenské komunity v anglickém městě Peterborough.