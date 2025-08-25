Petice novinářů ke Gaze? Konsensuální pohled komunity, míní Patočka. Šafr: Zavání propagandou Hamásu
Téměř tři stovky českých novinářů žádají vládu a prezidenta, aby pomohli novinářům v Gaze. Podle otevřeného dopisu je Izrael „trýzní hladem a záměrně zabíjí.“ „Formulace jsou konsensuálním pohledem mezinárodní novinářské komunity,“ říká v Pro a proti iniciátor petice, šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka. „Zavánějí propagandou pro Hamás,“ kritizuje šéfredaktor deníku FORUM 24 Pavel Šafr, který svůj podpis stáhl.
Pánové, je z vašeho pohledu spravedlivé tvrzení, že Izrael novináře v Gaze „záměrně zabíjí hladem“ a že jde o „taktiku?“ Je k takovému tvrzení dostatek důkazů?
Jakub Patočka: Já bych chtěl především říct, že si vážím pozvání do Českého rozhlasu, protože mezi signatáři toho dopisu, který získal bezprecedentní podporu v českých médiích, má největší počet zástupců právě Český rozhlas.
Petice ke Gaze rozhádala novináře. Debatují o ní šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka a šéfredaktor deníku FORUM 24 Pavel Šafr
Ten dopis je prakticky doslovným překladem textu, který ještě před tím posledním strašlivým incidentem, kdy izraelská armáda záměrně zabila celý štáb televize Al-Džazíra – to znamená v situaci, která nebyla ještě tak vypjatá, nebyly tak rozbouřené vášně – zformulovala patnáctka mezinárodních novinářských organizací.
Mezi nimi některé z největších autorit v oboru, jako je Výbor na obranu novinářů, Reportéři bez hranic, Mezinárodní tiskový institut, jehož české pobočky jsme tady s Pavlem Šafrem členy.
Právě proto jsem sáhl po textu, který má za sebou takto nezpochybnitelnou mezinárodní autoritu. A formulace, které tam jsou, včetně záměrného trýznění hladem používaného jako taktika, jsou zkrátka konsensuálním pohledem mezinárodní novinářské komunity.
Dostatek důkazů?
Skutečně neexistuje dostatek důkazů pro tvrzení, že Izrael novináře v Gaze záměrně zabíjí hladem a že jde o taktiku? Proč jste svůj podpis odvolal?
Pavel Šafr: Původně jsem myslel, že jde o petici za jeden cíl. A to, aby v Pásmu Gazy mohli volně působit novináři mezinárodních médií. A ano, to bych samozřejmě dál podporoval.
Byl jsem na lodi, nedostupný, nemohl jsem si výzvu přečíst. A pak jsem zjistil, že tam jsou formulace, s kterými nesouhlasím a které pro mě zavánějí propagandou v podstatě pro Hamás. Z čehož tedy nepodezírám zrovna Jakuba Patočku.
Ale opravdu mě to vyděsilo. Konkrétní formulace, že Izrael „záměrně zabíjí novináře“ a „záměrně je mučí hlady“ a „v Gaze umírá pravda“, to jsou formulace, které, když provedu podrobnou rešerši... Jakub říkal, že jde o konsenzus nebo úzus organizací, které mají autoritu. Ano, to nezpochybňuji, ale úzus nebo konsensus není skutečnost.
Izrael je demokratická země, která zápasí s nikoliv demokratickou entitou, zápasí s teroristy. A abych řekl, že tento demokratický stát záměrně zabíjí novináře, k tomu není žádné potvrzení a nejde to tvrdit.
Případy zabitých novinářů jsou, to je jasné. Já jsem si vyjel rešerši z Výboru pro ochranu novinářů a je tam dvacet jmen.
Oni říkají 26, ale počítají mezi zabité i Anase Šerífa (korespondenta Al-Džazíry, kterého v Gaze s dalšími čtyřmi spolupracovníky zabila přesně mířená střela, podle Izraele byl velitelem buňky Hamásu).
Šafr: Ano, já jsem tam našel dvacet jmen. Z těch dvaceti byli všichni arabští novináři, kteří pracují výlučně pro média, která nadržují palestinskému pohledu na konflikt. A já nejsem schopen odsud z České republiky posoudit, jak se to stalo, že byli zabiti.
Jsou tam útoky dronem, je tam ostřelovač. Ale z toho nevyplývá, že za tím je záměr izraelského státu tyto novináře zabíjet. To je velký rozdíl.
Zabití novináři
Jak pohlížíte na tyto argumenty Pavla Šafra? Mimochodem, konsenzus mezinárodní a autorita se opravdu nemusí rovnat pravdě.
Patočka: Poslyšte, abychom si srovnali čísla. Jsem rád, že Pavel cituje Výbor na obranu novinářů, což je skutečně v tomto jedna z nejpřísnějších oborových autorit, která má na svém webu zveřejněnou i metodologii, jak postupuje. Všechno se pečlivě ověřuje.
Celkově od počátku války Izraele v Gaze je podle statistiky Výboru na obranu novinářů 192 zabitých novinářů. Dalších 130 potenciálních případů se vyšetřuje. Z těch 192 je 26 případů cílených zabití neboli vražd. To znamená plánovaných, zaměřených zabití novinářů. Dalších dvacet takových případů se vyšetřuje.
Anas Šeríf je případ, který se stal až poté, co byl zveřejněn tento dokument, který jsme přeložili – ten český text je v podstatě překladem toho dokumentu. A prakticky všechny oborové organizace, které hájí práva novinářů, rezolutně odmítly zdůvodnění Izraele, že mělo jít o spolupracovníka Hamásu.
Výbor na obranu novinářů doslova řekl, že Izrael má vzorec ve vytváření falešných záminek o tom, že novináři spolupracují s teroristickými organizacemi proto, aby je mohl zabít.
Pro vás tedy argumenty Izraele, důkazy, které předložil Izrael, nejsou hodnověrné?
Patočka: V novinářské praxi existuje něco jako hodnověrnost zdroje. Pokud Výbor na obranu novinářů říká, že je tady vzorec, to znamená opakované, znovu a znovu se opakující falešné zdůvodňování záminek ze strany Izraele, proč zabijí novináře, tak se zase bavíme o nějakém úzu největší oborové autority, na kterou se novináři všude na světě obracejí, když jsou v nouzi. Takže ano, Izrael tyto záminky vytváří.
„Následek naprosté zrůdnosti“
Pak je možné nevěřit Izraeli vůbec nic. Že?
Šafr: Přece úplně stejně může Hamás vytvářet krytí pro svoje spolupracovníky tím, že je prohlásí za novináře. Když se novinář jmenuje Mohamed a je z Al-Džazíry nebo z AlQuds Today, tak já automaticky nepředpokládám, že je úplně nestranný.
Může mezi nimi být někdo nestranný, kdo zemřel, ano, to se může stát. Ale tato média nestranná nejsou. Jsou to média, která upřednostňují palestinský pohled na věc.
A je potřeba říct, že Hamás vraždil izraelské občany. Toho nešťastného, tragického 7. října zabili 1200 Izraelců. Spáchali neuvěřitelný pogrom. A to, co se teď děje, je přece následek naprosté zrůdnosti Hamásu. A tahle výzva může odvádět pozornost.
Já jsem také pro to, aby se vyšetřovaly případy zbitých novinářů. Jsem také pro to, aby tam novináři mohli normálně pracovat. Ale jsem proti tomu, aby se zakrývala základní podstata toho problému.
A to je, že Palestinci v Gaze nejsou schopní mít legitimní demokratické vedení. Mají ve svém čele už od roku 2006 Hamás, po jediných svobodných volbách, které tam byly – jestli tedy byly vůbec svobodné. Prostě nejsou schopní mít legitimní vedení, s kterým by se dalo jednat. Je tam pouze teroristická organizace. To je katastrofa.
Má smysl výzvu podpořit? Nebo je na místě ostražitost vzhledem k informační mlze a propagandě, která konflikt v Izraeli provází? Poslechněte si celou diskusi v audiu na začátku článku.