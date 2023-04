Pod vlivem Ruska jsou podkopávány základy demokracie, shodli se na Slovensku Heger a Fiala

Udržení jednoty Evropské unie a Severoatlantické aliance je nevyhnutelným předpokladem posílení obrany Ukrajiny, dalšího odstrašení agresora a dosažení spravedlivého a udržitelného míru, uvedli český a slovenský premiér Petr Fiala (ODS) a Eduard Heger po jednání členů vlád obou zemí na Slovensku. Shodli se také na důležitosti hledání společných projektů v oblasti energetické bezpečnosti, Heger komentoval i českou obrannou politiku. Bratislava 18:04 3. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společné jednání Petra Fialy a Eduarda Hegera | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Důležitým faktorem je i pokračování v cíleném tlaku na Ruskou federaci v podobě důkladného dodržování sankcí ze strany Evropské unie a jejích partnerů, bránění jejich obcházení a vytváření mechanismů vyvozovaní odpovědnosti za zločiny spojené s touto agresí,“ píše se ve společném prohlášení premiérů.

Vyslovili také pro pokračování různých forem pomoci Ukrajině, která od konce loňského února čelí ruské vojenské invazi.

Podle Fialy a Hegera je v životním zájmu Česka a Slovenska pokračovat v obraně klíčových hodnot, jako jsou svoboda, demokracie, lidská práva či spravedlnost, ačkoli válka na Ukrajině negativně ovlivňuje občany bývalého Československa.

Oba premiéři se vyslovili pro hledání způsobů, jak účinněji spolupracovat v boji proti hybridním hrozbám, ale i proti kybernetickým útoků a různým formám zastrašování.

„Pod vlivem hybridního působení Ruské federace jsou podkopávány právě základy demokracie či právního státu a je ohrožována vnitřní soudržnost a společenský smír,“ uvedli v dokumentu předsedové vlád.

Energetická bezpečnost

Cílem České i Slovenské republiky je hledat společné projekty, které oběma zemím zajistí posílení energetické bezpečnosti a spolehlivé dodávky energie, uvedl Petr Fiala. Podle předsedy slovenské vlády Eduarda Hegera země jednají o možnostech, jak co nejrychleji získat dostatek jaderného paliva z jiných než ruských zdrojů.

Premiéři se shodli, že země dlouhodobě zastávají stejný postoj k jaderné energetice, kterou považují za významnou a podle Fialy dokonce za nezbytnou součást energetického mixu jak z hlediska energetické bezpečnosti, tak z hlediska plnění ekologických cílů.

„Jednoznačně potřebujeme mít dostatek paliva z bezpečných zdrojů. I proto se snažíme co nejrychleji odejít od ruského zdroje,“ řekl Heger. Za nutné označil zabezpečení dostatku jaderného paliva od zodpovědného dodavatele, což zajistí stabilní dodávky elektrické energie do sítě.

Česko je podle slovenského premiéra silným spojencem. „Diskutujeme a jednáme o tom, jak se můžeme co nejrychleji dostat k jinému jadernému palivu,“ uvedl s tím, že ministerstva si vyměňují zkušenosti a postupují společně.

V energetice podle Fialy čelily Česko i Slovensko obdobným problémům, státům se podařilo odvrátit energetickou krizi například v oblasti plynu, je ale důležité myslet na budoucnost.

„Cílem obou našich zemí je hledat společné projekty, které nám umožní zajistit a posílit energetickou bezpečnost a zajistit dlouhodobě spolehlivé dodávky,“ řekl Fiala.

Pro Česko jsou podle něj důležité kapacity v LNG terminálech v zemích, jež leží u moře. Jedná se o kapacitě v německém terminálu v Lubminu, který je přímo propojený s českou a tím pádem následně i se slovenskou plynárenskou soustavou.

„Snažíme se o vybudování přímého spojení s Polskem a chtěli bychom si pronajmout i kapacity v LNG terminálu v Gdaňsku,“ dodal Fiala.

Petr Fiala

@P_Fiala Jsem velmi rád, že se po 3 letech podařilo obnovit dlouholetou tradici společných zasedání vlád Česka a Slovenska.



Děkuji panu premiérovi @Eduard Heger a ministrům za konstruktivní a otevřenou debatu. Bavili jsme se o tom, jak ještě více spolupracovat v posilování energetické… twitter.com/i/web/status/1… 6 129

Obranná dohoda

Slovenský premiér Eduard Heger dále doporučil Česku podepsat obrannou smlouvu DCA se Spojenými státy. Česká vláda by měla tuto dohodu s Američany projednat v dubnu, podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) se nyní čeká na závěrečné jazykové odsouhlasení americkou stranou. Po podpisu ministry obrany dostanou smlouvu k ratifikaci obě komory Parlamentu a k podpisu prezident.

Hegera potěšilo, že slovenští členové vlády mohli svým protějškům poskytnout rady ohledně obranné dohody. „Před rokem jsme si sami tou cestou prošli a chceme vás povzbudit, abyste to udělali. Je důležité, abyste se nenechali odradit jakýmikoli zpochybňujícími hlasy,“ uvedl.

Čeští a američtí vyjednávači dokončili pracovní návrh smlouvy v únoru. Dokument má podle Černochové 40 stran, zabývá se například možnou přítomností amerických vojáků v Česku nebo spoluprací amerických a českých ozbrojených sil na českém území.

Ministryně zdůraznila, že nepovede ke zřízení americké vojenské základny v Česku, přítomnost amerických vojáků nadále budou schvalovat obě komory Parlamentu. Vyloučila i rozmístění jaderných zbraní v Česku.

Vlády v Trenčíně spolu konzultovaly pomoc při vojenských nákupech či společné výcviky. Čeští ministři dostali od slovenských i tipy ohledně nákupu obrněnců. „Máme zájem o zapojení slovenského obranného průmyslu do projektů, které mají potenciál být úspěšné při exportu na další trhy. Konkrétně jsme diskutovali o nabídce českých cvičných letounů L-39 pro ozbrojené síly SR,“ uvedl Fiala.

Nabídka se podle Fialy projednává, nechtěl proto jít do detailů. „Mohou do toho být úzce zapojeny slovenské firmy a slovenský obranný průmysl,“ řekl. Vidí předpoklady pro to, aby vyjednávání byla úspěšná.

Podle Fialy se celkově nabízí přirozený prostor pro úzkou spolupráci českého a slovenského obranného průmyslu, který může vyústit i v další podporu Ukrajiny proti Rusku.