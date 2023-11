První návštěva od Husáka. Fiala v Etiopii řešil humanitární pomoc i zájem o české zbraně

Etiopský premiér Abiy Ahmed by výhledově mohl zavítat do Česka. Řekl to premiér Petr Fiala (ODS) po společném jednání přímo v etiopské Addis Abebě. Tam řešil českou podporu Afriky a pokračování už existujících projektů. Etiopie ale není jedinou africkou zemí, kterou Petr Fiala navštíví, čeká ho ještě Keňa, Nigérie, Ghana a Pobřeží slonoviny. Addis Abeba 18:38 4. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala prohlásil, že cesta, kterou by Česko mohlo jít, jsou konkrétní projekty | Zdroj: Profimedia

Kdyby se Abiy Ahmed do Česka opravdu vydal, byla by to první návštěva vrcholného lídra Etiopie od diktátora Haile Mengista v roce 1987. Na to, že vztahy mezi Afrikou a Českou republikou nejsou na politické úrovni moc opečovávané, upozornil i ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), který navštívil Afriku letos v červnu. Evropa na Afriku trochu zapomněla a Česko budování vztahů moc nepřispělo.

Konkrétně v Etiopii byl naposledy prezident Gustáv Husák ještě za socialistické Československo. Tyto poměry má právě cesta Petra Fialy změnit. Jednak chce utužit politické, ale i obchodní vztahy a taky dát Etiopii najevo, že Evropa, respektive Česko ji nenechá napospas Číně, která v Africe dosud investovala ohromné prostředky. A to s sebou nese i větší politický vliv.

Česká republika není úplně malá země, ale nemá takové prostředky jako Čína. Ve vydání Etiopia Herald je návštěva Petra Fialy na první stránce, kdy ho přímo na letišti vítal etiopský premiér.

O pár stran dál je ale velký článek o tom, jak byl Abiy Ahmed v Pekingu na konferenci o nové Hedvábné stezce a jak Čína v Etiopii investuje a pomohla jí postavit železnici, která spojuje zemi přes Džibutsko s mořem. Čína tak má velké prostředky, které v zemi využívá.

Humanitární pomoc i zbraně

Petr Fiala prohlásil, že cesta, kterou by Česko mohlo jít, jsou konkrétní projekty. V Etiopii navštívil výstavu na ministerstvu vody a energetiky, kde připomněl etiopské projekty, se kterými pomáhali etiopští hydrologové už od 70. a 80. let.

Čeští hydrogeologové vytvořili vodní mapu Etiopie a na jejím základě pomáhají Etiopanům s přístupem k pitné vodě. Třeba tento týden Člověk v tísni předal etiopským úřadům projekt, který zásobuje vodou asi 17 000 lidí.

Právě voda je v Etiopii velké téma, protože zhruba 80 procent Etiopanů pracuje v zemědělství a spolu s klimatickou změnou přichází o obživu a do pohybu se dávají statisíce až miliony lidí.

Mimo jiné má Etiopie zájem o české zbraně a součástí delegace, která Etiopii navštívila, jsou i zástupci několika českých zbrojovek.

Součástí návštěvy byla i prohlídka porodnice, ve které pracují čeští lékaři a pacientky v ní leží na českých lůžkách. Fiala pojede také na leteckou základnu Bishoft nedaleko etiopského hlavního města, kde repasují letouny L-39.