Díky české iniciativě bude mít Ukrajina 500 tisíc kusů munice, do roka to může být další milion, tvrdí Fiala

Díky české iniciativě na nákup munice pro Ukrajinu se již podařilo sehnat 500 000 kusů dělostřelecké munice a není důvod, proč by to do roka nemohl být další milion. V konzervativním americkém think tanku, Hudsonském institutu, to v úterý řekl český premiér Petr Fiala (ODS), který je na dvoudenní návštěvě USA.

