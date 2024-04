Přijetí v Bílém domě nedostane každý. Do programu mluví obě strany, popisuje velvyslanec Stašek

Předseda české vlády dostal po pěti letech pozvání do Bílého domu. Petr Fiala z ODS se v pondělí sejde s prezidentem USA Joem Bidenem. Mají spolu mluvit o bezpečnostní situaci ve světě, hlavně na Ukrajině, a také o vzájemných hospodářských vztazích. „Ve Washingtonu je 194 velvyslanců a všichni soutěží, v uvozovkách, o to samé, a to o přijetí hlavy státu nebo premiéra v Bílém domě,“ říká pro Radiožurnál velvyslanec v USA Miloslav Stašek. Rozhovor Washington/Praha 8:17 15. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala s poradcem Tomášem Pojarem v letadle na cestě do USA | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Pane velvyslanče, co to znamená pro zemi, která je pozvána do Bílého domu, pro vzájemné vztahy se Spojenými státy? Je to nějaký signál o stavu vzájemných vztahů?

Signál to určitě je. Mohu říci, že vztahy se Spojenými státy jsou dnes historicky na nejlepší úrovni. Přijetí v Bílém domě se nedostane každému. Na jedné straně je to výraz nadstandardních vztahů, které máme. Na druhou stranu tato přijetí nejsou protokolárními setkáními, ale řeší se na nich konkrétní agenda.

Dnes jsme se trošku posunuli v té relaci do roviny, kdy o strategickém partnerství se Spojenými státy jenom nemluvíme, ale v podstatě ho naplňujeme, protože ta agenda je hodně košatá.

Pro vaši představu můžu říci, že tady ve Washingtonu je 194 velvyslanců a všichni soutěží, v uvozovkách, o to samé, a to o přijetí hlavy státu nebo premiéra v Bílém domě. A zhruba 35 z nich se to za pětileté funkční období prezidenta podaří. Takže i to dokresluje, jak je náročné a složité takové pozvání dostat. Podtrhuje to úroveň současné relace.

Promítne se do programu návštěvy také krize na Blízkém východě po íránském bombardování Izraele? Bude se něco měnit, nebo to zůstává tak, jak to bylo naplánované?

Jednání ohledně problematiky situace na Blízkém východě bude trošku rozšířenější, než se původně plánovalo, protože v mezidobí Írán zaútočil na Izrael. Prezident Biden byl o víkendu v Bílém domě tu krizovou situaci řešit. Takže určitě předpokládáme, že se o tom bude během přijetí mluvit.

Ale program zůstává stejný. Návštěva bude.

Přesně tak.

Společná agenda

Kdo určuje agendu takové návštěvy? Říká Bílý dům, o čem chce mluvit, nebo také my jako Česká republika máme právo dát do programu své body, o kterých se chceme vybavit?

Do programu jednání mluví obě dvě strany. Předkládáme naše návrhy, americká strana předkládá své a víceméně se potkáme na hlavních prioritách, protože jednání bude plus minus kolem hodiny, takže aby se na ta témata dostalo a mohla být projednána. Ale agenda se tvoří společně.

Jednou z našich priorit je situace na Ukrajině. Bude český premiér také prezentovat americkému prezidentovi naši iniciativu, jak shánět i v zemích mimo Severoatlantickou alianci munici pro ukrajinskou armádu?

Tato iniciativa je součástí širší pomoci Ukrajině ze strany České republiky a určitě v kontextu dalšího vývoje a spolupráce ať už se Spojenými státy, tak v rámci NATO a EU. Na toto téma určitě dojde.

Ve spolupráci s velvyslanci evropských zemí se tady snažíme vést mediální kampaň, trošku osvětu, aby v médiích nebylo zaznamenáno jenom to, co dává americká administrativa, ale ukazovali jsme to, že pokud jde například o ekonomickou pomoc, tak ta je mnohem vyšší ze strany EU než ze strany Spojených států.

Administrativa je o tom přesvědčená a dělá maximum pro to, aby spolupracovala s EU ve vztahu k Ukrajině. Ale problematická situace je v Kongresu, kde se extrémní konzervativní křídlo republikánů staví proti poskytování jakýkoli finanční pomoci Ukrajině. Takže tam cílíme a snažíme se je přesvědčit a vysvětlit jim situaci, jaká je v Evropě.

Během dvoudenní návštěvy má premiér Fiala na programu také návštěvu Kongresu. Půjde se setkat s předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem a s dalšími kongresmany. Bude se je snažit přesvědčit, že je potřeba přijmout balíček pomoci Ukrajině, Izraeli a Tchaj-wanu, aby byla možná další zbrojní pomoc pro Ukrajinu a další země?

Určitě, bude to jedno z hlavních témat, o kterém budeme s Mikem Johnsonem mluvit. Víte, že balíček 110 miliard dolarů pomoci Ukrajině, Izraeli a Tchaj-wanu a samozřejmě i finance na zvýšení ostrahy jižní hranice Spojených států prošel Senátem. Nyní se čeká na to, kdy Mike Johnson umožní předložení tohoto návrhu k hlasování Sněmovně. Bude nás zajímat, jak tu situaci vidí dál a jak v tom hodlá Kongres dál postupovat.

Miloslav Stašek | Foto: Petr Mráček/Česká editoriální fotografie | Zdroj: Profimedia