Helikoptéra, v níž zahynul Kellner, byla nízko, naznačují vyšetřovatelé. Po nárazu klouzala ze svahu

Vyšetřovatelé hledají příčinu pádu vrtulníku na Aljašce. Helikoptéra, na jejíž palubě bylo šest lidí včetně českého miliardáře Petra Kellnera, narazila v sobotu do horského terénu. Experti pracují i s možností, že na palubě vrtulníku Airbus AS350B3 mohlo být nějaké nahrávací zařízení. Pro identifikování příčiny havárie bude klíčová výpověď jediného svědka, který s vážným zraněním nehodu přežil. Praha / Anchorage 23:24 29. března 2021

„Lokace trosek helikoptéry je zhruba 33 kilometrů jihovýchodně od Palmer na Aljašce a je dostupná pouze helikoptérou. Náročný terén a sněhové podmínky znemožňují vyšetřování ze země,“ popsal Thomas Chapman, člen vyšetřovacího týmu, v pondělí odpoledne (v 21 hodin SELČ) na tiskové konferenci.

Vyšetřovatelé potvrdili, že pět lidí nehodu nepřežilo, jeden byl vrtulníkem převezen do nemocnice. Na dotaz serveru iROZHLAS.cz Chapman uvedl, že o nemocnici, kam byl zraněný převezen, nemá informace a je potřeba se zeptat místních úřadů.

Za všechny členy americké Národní rady pro bezpečnost dopravy (NTSB) vyjádřil Chapman kondolence všem příbuzným. Tragédie si vyžádala životy nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, trenéra snowboardingu Benjamina Larochaixe, pilota Zacharyho Russella, Gregory Harmse, podle médií spolumajitele resortu Tordrillo Mountain Lodge, a zkušeného horského průvodce Seana McManamyho. Jediným přeživším je fotograf a bývalý český mistr ve snowboardingu David Horváth.

Helikoptéra patřila společnosti Soloy, která na Aljašce pořádala heliskiing. Let byl na vyžádání a jednalo se komerční operaci podle federálních aviatických regulací.

Kvůli těžké dostupnosti místa a nevhodným podmínkám bylo podle vyšetřovatelů potřeba co nejdříve dostat oběti z místa havárie. Podrobné zkoumání trosek helikoptéry bude možné, až se zlepší počasí a trosky se převezou na jiné místo.

Jednomu z vyšetřovatelů Clintovi Johnsovi se za pomocí speciální techniky podařilo udělat fotodokumentaci místa ze vzduchu. Na základě jeho pozorování byla helikoptéra pravděpodobně čtyři až tři metry pod letovou hladinou, když narazila do hory. Z výšky 1676 metrů nad mořem se pak svalila zhruba 250 metrů dolů ze svahu.

Černá skříňka?

Vyšetřovatelé se na základě satelitního signálu pokusili sestavit časovou osu nehody. Poslední kontakt s helikoptérou proběhl v 18.34 místního času v sobotu. Zhruba ve 20.30 bylo podle vyšetřovatelů nahlášené zpoždění signálu. O hodinu později jiný vrtulník lokalizoval místo nehody.

„Naší prací není jenom zjistit, co se stalo, ale proč. Chceme tím předejít, aby se to znovu nestalo,“ uvedl Chapman za NTSB.

„Na palubě byl nějaký nahrávací přístroj. Jestli to je černá skříňka, takové informace nemám. Určitě to bude součástí vyšetřování. Pokud takové zařízení v helikoptéře bylo, bude to důležité pro celý proces vyšetřování,“ uvedl Chapman za Národní radu pro bezpečnost dopravy.

Součástí vyšetřování bude také výpověď svědka a jediného přeživšího Davida Horvátha. Ale podle bezpečnostního úřadu to v tuto chvíli není možné.

Otázkou také zůstává, jestli havárii nezpůsobilo špatné počasí. „Máme velmi předběžné informace, že počasí v době nehody bylo relativně dobré,“ doplnil Chapman. Upozornil, že vše je zatím součást vyšetřování.