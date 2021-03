Nehoda vrtulníku na Aljašce hodinu po hodině: co zatím víme o okolnostech Kellnerovy smrti?

Na Aljašku jezdil miliardář Petr Kellner pravidelně. Cesta za adrenalinovými zážitky v tamních horách se mu však nakonec stala osudnou. Spolu s dalšími čtyřmi lidmi zahynul v sobotu po pádu vrtulníku. Server iROZHLAS.cz přináší přehled toho, co je dosud o havárii nejbohatšího Čecha a posádky potvrzené. Doporučujeme Praha / Anchorage 18:34 29. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Kellner | Zdroj: PPF

Na Aljašce bylo pár minut po desáté v sobotu večer, když se odlepil vrtulník se záchranným týmem od země. Krátce předtím totiž dostal zprávu od aljašské policie o pohřešované helikoptéře Airbus AS350B3. Připojila i podezření o havárii poblíž ledovce Knik.

Časová osa Sobota – skupina vyráží na heliskiing poblíž ledovce Knik

– skupina vyráží na heliskiing poblíž ledovce Knik Sobota 16:49 – David Horváth na facebooku zveřejňuje snímek horské krajiny

– David Horváth na facebooku zveřejňuje snímek horské krajiny Sobota 18:30 – odhadovaný čas havárie vrtulníku aljašskými úřady

– odhadovaný čas havárie vrtulníku aljašskými úřady Sobota 22:00 – na místo nehody vyráží záchranáři, nalézají jednoho přeživšího

– na místo nehody vyráží záchranáři, nalézají jednoho přeživšího Neděle 16:50 – aljašské úřady oznámily vyproštění obětí z vraku helikoptéry

– aljašské úřady oznámily vyproštění obětí z vraku helikoptéry Neděle půlnoc – v Česku je pondělí ráno a PPF potvrzuje smrt Kellnera

Trosky vrtulníku záchranná mise objevila 21 mil na jihovýchod od městečka Palmer ve výšce přibližně 1700 metrů nad mořem.

„Jde o oblast s velmi strmým, zasněženým terénem,“ popsal posléze šéf tamní pobočky Národní rady pro bezpečnost dopravy Clint Johnson.

Když ale pomoc na místo nehody dorazila, většina posádky byla po smrti. Havárii vrtulníku v těžko dostupném terénu aljašských hor nepřežilo pět lidí.

Alespoň tak tragédii, během níž zemřel nejbohatší Čech Petr Kellner, trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a zkušení lyžařští průvodci Gregory Harms a Sean McManamy, popisuje místní deník Anchorage Daily News.

Jeden přeživší

Nehodu vrtulníku přežil jediný člověk, který byl letecky převezen s vážnými zraněními do nemocnice ve městě Anchorage. „Zůstává ve vážném, ale stabilizovaném stavu,“ přiblížila jeho stav policie.

Podle informací Deníku N má jít o fotografa a mistra České republiky ve snowboardingu Davida Horvátha, který Kellnera často fotil. „Jezdil na Aljašku jako kameraman často s panem Kellnerem, takže to možné to je,“ řekl později pro iROZHLAS.cz bývalý trenér české reprezentace ve freestyle snowboardingu Martin Černík.

Horváth přitom ještě v sobotu kolem půl páté na svém facebooku publikoval fotografii s horskou scenérií zalitou sluncem. O dvě hodin později se však podle aljašských úřadů stroj s posádkou zřítil. Proč? To se aktuálně stále vyšetřuje.

Kellner s Larochaixem, který působil jako jeho osobní trenér a byl zároveň zakladatelem sportovního týmu PPF, byli v luxusním letovisku obklopeném divokou přírodou Aljašky.

Potíže mohly podle regionálního vyšetřovatele Národní rady pro bezpečnost dopravy (NTSB) Clinta Johnsona nastat při přistávacím manévru, uvádí Prima CNN News.

S vyšetřováním nehody má podle Johnsona pomoci také expert na letovou bezpečnost. Za úkol má během 24 hodin sestavit tým, který se bude případem zabývat, přiblížil pro televizní kanál Alaska's News Source.

Záchranná mise, na které se podílela také aljašská policie a národní garda, přitom musela postupovat rychle. Blížily se totiž sněhové přeháňky. Zatímco těla pětice obětí se podle Johnsona podařilo z trosek helikoptéry vyprostit v neděli, na vyzvednutí vraku se zatím čeká.

Práce komplikuje podle Johnsona nadále právě počasí. „Snažíme se vyzvednout vrak. Nicméně počasí bohužel nehraje v náš prospěch,“ doplnil aljašský vyšetřovatel.

Údolí kobylek

K nehodě došlo podle aljašských úřadů v sobotu kolem půl sedmé večer v oblasti, které místní podle deníku Anchorage Daily News nazývají Údolí kobylek.

Záchranáři však začali vrtulník s šesti lidmi na palubě hledat až o několik hodin později. Co se dělo mezitím, není dosud vyjasněné.

Nejbohatší Čech Petr Kellner (na snímku z 23. srpna 2020) zemřel 27. března 2021 při nehodě vrtulníku v aljašských horách | Foto: Vondrouš Roman | Zdroj: ČTK

Stejně tak není jasné, proč záchranná mise těla pětice zemřelých vyprostila až v neděli, tedy s denním odstupem. Je možné, že na vině bylo opět nepříznivé počasí, nebo záchranáři nemohli pracovat v noci.

Okolnosti nehody a následné záchranné práce obsahují stále mnoho slepých míst, a to i kvůli časovému posunu.

Národní rada pro bezpečnost dopravy chce k případu zveřejnit během pondělka další podrobnosti. „Plánujeme uspořádat tiskovou konferenci, ale zatím není stanoven její přesný čas,” uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí úřadu Eric M. Weiss.

Častý host

Kellner byl na Aljašce ubytovaný v resortu Tordrillo Mountain Lodge. Podle Mary Ann Pruittové, mluvčí luxusního střediska, kde cena ubytování dosahuje na 330 tisíc korun, vyrazila skupina na takzvané heliskiing, tedy vysazení na horu prostřednictvím vrtulníku.

Oběti havárie Petr Kellner (56): miliardář a podnikatel byl podle magazínu Forbes nejbohatším Čechem, jeho pohřeb proběhne v rodinném kruhu

miliardář a podnikatel byl podle magazínu Forbes nejbohatším Čechem, jeho pohřeb proběhne v rodinném kruhu Benjamin Larochaix (50): trenér a instruktor snowboardingu původem z Francie, aljašské úřady ho původně označily za českého občana, zda měl zdejší občanství, ale není zřejmé, Larochaix založil amatérský snowboardový tým PPF

trenér a instruktor snowboardingu původem z Francie, aljašské úřady ho původně označily za českého občana, zda měl zdejší občanství, ale není zřejmé, Larochaix založil amatérský snowboardový tým PPF Gregory Harms (52): americký horský průvodce a průkopník heliskiingu, který vedl výpravy po celém světě, dlouhodobě spolupracoval s resortem Tordrillo Moutain Lodge

americký horský průvodce a průkopník heliskiingu, který vedl výpravy po celém světě, dlouhodobě spolupracoval s resortem Tordrillo Moutain Lodge Zachary Russell (33): pilot vrtulníku

pilot vrtulníku Sean McManamy (38): americký horský průvodce

„Pro naše zaměstnance, komunitu, ve které pracujeme, a rodiny pozůstalých je to šokující zpráva. Za 17 let našeho fungování je to poprvé, co musíme čelit události takového rozsahu,“ uvedla v prohlášení Pruittová.

Pro adrenalinové výlety si resort podle Pruittové běžně najímá stroje od společnosti Soloy Helicopters, která má flotilu 19 vrtulníků. Více o luxusním areálu, který vyhledávají celebrity i milovníci přírody, si můžete přečíst ZDE.

Odkdy Kellner na Aljašce pobýval, není jasné. Nelze to zjistit ani z letových záznamů. Jeho letadlo provozované společností ABS Jets je v nich blokované.

Česká veřejnost se o úmrtí miliardáře dozvěděla v pondělí ráno. Zprávu oficiálně tlumočila mluvčí skupiny PPF Jitka Tkadlecová. Ta uvedla, že sama byla o tragické události informovaná v neděli večer.

„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že při nehodě vrtulníku v Aljašských horách, v sobotu 27. 3. 2021, tragicky zahynul zakladatel a majoritní akcionář skupiny PPF pan Petr Kellner,“ napsala v tiskovém prohlášení. Zesnulého Kellnera nahradí v čele PPF akcionář Ladislav Bartoníček, dříve vedl Českou pojišťovnu.