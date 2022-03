Putin teď sjednotil Evropu a demokratický svět, z Ukrajinců udělal patrioty, říká bývalý diplomat Kolář

Mělo by se NATO silněji angažovat v konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem? „Pokud mluvíme o vyslání vojenských jednotek, tak tato otázka není na stole, protože by to přispělo k eskalaci, kterou nebudeme mít pod kontrolou. Ale to neznamená, že nemůžeme Ukrajině pomáhat jinak, což se i děje,“ míní nezávislý senátor Pavel Fischer. Také bývalý velvyslanec v Moskvě Petr Kolář souhlasí, že zapojení NATO je mimo hru. pro a proti Praha 14:05 1. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin | Foto: Alexei Nikolsky | Zdroj: ČTK/AP

„Navíc bychom Vladimiru Putinovi dodali argumenty pro jeho tvrzení, že Ukrajina je pouhou loutkou v rukou USA a Aliance. Stojí ale za úvahu, jak se jednotliví členové NATO mohou angažovat vojensky a nad rámec dodávek vojenského materiálu,“ navrhuje Kolář a pokračuje:

„Ukrajina i my máme právo na kolektivní obranu podle charty OSN. Při vědomí tohoto by bylo správné, kdyby jednotlivé státy, ideálně ne jaderné mocnosti, zvažovaly změnu legislativy. Například abolici ze strany prezidenta pro jednotlivce, kteří chtějí na Ukrajině pomáhat. Možnosti jsou různé.“

Se vznikem gard občanů, kteří brání ukrajinský stát se zbraní v ruce, by ale senátor počkal.

„Potřebovali bychom k tomu analýzy a já je nemám. Neměli bychom opouštět formáty, kde se o Ukrajině dá mluvit, třeba na Radě bezpečnosti OSN, přestože tam zlobí Rusko. Nebo na Valném shromáždění OSN, které se dnes schází v New Yorku, ale i v Radě pro lidská práva v Ženevě,“ vypočítává.

Jaderné zbraně

Máme proti sobě protivníka, který vyhrožuje spuštěním jaderné války, připomíná Kolář „Víme z minulosti, že na něj žádná měkkost neplatí. Doufám ale, že nenaplnění bláhové představy, že ruské jednotky hrdinně denacifikují a demilitarizují Ukrajinu, působí na Putina jako studená sprcha a probudí v něm chladného kágébáka, který musí reflektovat racionálně realitu.“

„Putin využívá fakt, že je Rusko jaderná mocnost, aby posílil své vyjednávací pozice a zastrašoval. Ale jestli se už opravdu zbláznil a říká po nás potopa, to nedokážu říci, ale myslím, že ne,“ odhaduje Kolář.

Fischer považuje Putinovo oznámení o aktivaci jaderných zbraní za velmi vážné. „Ukazuje to, že nesmíme podceňovat ruské odhodlání použít i ty nejtvrdší prostředky, které jsou v podstatě zapovězené. Rusko se naposled letos zavázalo, že nepoužije nikdy tyto zbraně, protože by to bylo poprvé a naposledy.“

„Putin chce vyřešit ukrajinskou otázku úplně stejně, jako chtěl Adolf Hitler řešit židovskou otázku v Evropě. A dobře víme, kam to vedlo. Jsme tedy na hraně propasti a máme před sebou velmi nebezpečného aktéra, u kterého si odmítám klást otázku, jestli je šílenec, nebo není. Jeho činy za něj mluví dostatečně,“ soudí senátor.

Podle něj teď Ukrajina potřebuje pomoc, protože jen silná Ukrajina se může ubránit. „A my její sílu můžeme podporovat nejen politicky, ale dodávkami zbraní. Jsem velmi rád, že se česká vláda tak rychle zmobilizovala a naše pomoc je už na místě určení,“ chválí Pavel Fischer.

„Jednou z nehynoucích zásluh Vladimira Putina je jeho pomoc s národním uvědoměním Ukrajinců, ze kterých udělal patrioty. Také sjednotil nejen Evropu. A máme na své straně i zbytek demokratického světa. Ještě před časem bych o tom pochyboval, ale teď se to stalo,“ konstatuje Petr Kolář.

