Petr Pavel navštívil Berlín. Německý prezident mu poděkoval za vedení bojového uskupení na Slovensku

Českou republiku a Německo pojí velmi blízké přátelství. V Berlíně to v úterý po jednání s novým českým protějškem Petrem Pavlem prohlásil německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Jejich úterní rozhovor podle Steinmeiera ukázal, že vztahy mezi oběma zeměmi nejsou jen dvoustranné, ale spíše mnohostranné. Poukázal přitom na pevné zakotvení obou zemí v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Berlín 13:17 21. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle německého prezidenta pojí Berlín s Prahou velmi blízké přátelství | Zdroj: Reuters

Pavel řekl, že vztahy mezi oběma zeměmi jsou „na vysoké úrovni“ a také že Steinmeiera pozval na návštěvu České republiky ve druhé polovině tohoto roku.

Německý prezident v úterý poděkoval České republice za to, že na Slovensku vede mnohonárodní bojové uskupení NATO. Jeho součástí jsou také vojáci z Německa.

„Prezident Pavel a já jsme se shodli na tom, že je to přátelské a velmi úzké spojení a my oba jej v budoucnu budeme pěstovat a pečovat o něj,“ řekl Steinmeier ke vztahům mezi oběma zeměmi. Ty podle něj nikdy nebyly tak dobré jako nyní.

Jsme v čase, kdy bychom měli začít psát novou kapitolu česko-německých vztahů, ale také evropských dějin. Jako střední Evropa můžeme mít sebevědomější a silnější hlas a pravě to by nás s Německem mělo přivést blíž k sobě. pic.twitter.com/GcUMI8CiMB — Petr Pavel (@prezidentpavel) March 21, 2023

Pavel potvrdil, že vztahy mezi oběma zeměmi jsou „na vysoké úrovni, a to nejen na nejvyšší úrovni mezi prezidenty“, ale i mezi vládami, v regionální spolupráci, mezi nevládními organizacemi a mezi občany samotnými.

Podpora Ukrajiny

Přátelské vztahy oba prezidenti přislíbili dále rozvíjet. I z tohoto důvodů pozval Pavel Steinmeiera ve druhé polovině roku do Prahy. Německý prezident přislíbil, že bude hledat vhodný termín, výslovně ale cestu do české metropole neslíbil. Steinmeier naopak pozval Pavla k sobě na letní slavnosti, kterých by se český prezident chtěl zúčastnit.

Jedním z hlavních témat úterního jednání prezidentů byla ale ruská agrese na Ukrajině. Steinmeier ji označil za „brutální útočnou válku“ s příšernými důsledky.

„Nemůžeme couvnout před faktem, že Rusko svým útokem na Ukrajinu nabouralo mírový řád v Evropě, úplně ho zničilo,“ řekl Steinmeier, který v úterý rovněž vyzdvihl jednotu EU a aliance v postoji k válce. „My, Česká republika a Německo, pevně stojíme po boku Ukrajiny,“ ujistil německý prezident.

Pavel se v Polsku setkal s premiérem Morawieckým. Řešili vzájemné vztahy i bezpečnost Číst článek

Podle Pavla by „bylo velice nešťastné“, kdyby sebevědomí, které země ze středu a východu Evropy získaly svou aktivní podporou Ukrajiny po ruském útoku, vedlo do budoucna k soupeření mezi nimi a státy ze západu kontinentu.

‚Globální soutěžení‘

„To je přesně opak toho, co bychom měli dělat. Já vidím velký smysl v tom, abychom situaci, ve které teď jsme, využili k dalšímu upevnění jednoty v Evropě,“ zdůraznil český prezident. Jednotu demokratického světa bude podle něj totiž do budoucna vyžadovat nejen vztah k Rusku, ale také „globální soutěžení s Čínou“.

Hlavy obou států hovořily též o další podpoře Ukrajiny. Steinmeier připomněl, že Německo Ukrajinu podporuje finančně, humanitárně i vojensky. Vyzdvihl však také podporu ze strany České republiky. „Rád bych poděkoval vám i vaší zemi za to, že jste se ujali vedení bojového uskupení na Slovensku,“ řekl mimo jiné Steinmeier.

Český prezident míní, že Německo by „v nové kapitole evropských dějin“, která začala ruským útokem na sousední stát, mohlo sehrát rozhodující a iniciativní roli, třeba při poválečné obnově Ukrajiny.

Pavel představil osm cílů na 100 dní ve funkci. Chce schůzky Fialy s Babišem a dál cestovat po regionech Číst článek

„Budu rád, když to budeme nazývat německou odpovědností. Hlavně když bude Německo sehrávat iniciativní roli, ke které se poté řada zemí může přidat,“ řekl Pavel. „Česká republika je připravena toto úsilí podpořit,“ poznamenal.

Návštěvy

Úterní návštěva českého prezidenta v Berlíně je první od listopadu 2019, kdy se v německé metropoli Pavlův předchůdce Miloš Zeman setkal se Steinmeierem u příležitosti oslav 30. výročí pádu berlínské zdi. Spolu se Zemanem tehdy do Berlína přijeli i prezidenti zemí visegrádské čtyřky, kterou vedle Česka tvoří Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Poslední bilaterální návštěva českého prezidenta v Berlíně se uskutečnila v září 2018, kdy se Zeman setkal nejen se Steinmeierem, ale i tehdejší kancléřkou Angelou Merkelovou. Spolkový prezident byl naposledy v Česku v srpnu 2021.