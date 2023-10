Může se Petr Pavel stát hlasem celé střední Evropy? ‚Má na to,‘ říká jeho klíčový muž Jaroslav Zajíček

V Evropském parlamentu promluví ve středu po téměř desetileté pauze český prezident. Naposledy této příležitosti využil Miloš Zeman. „Prezident jede představit Českou republiku jako aktivního evropského hráče,“ říká o plánované cestě ředitel hradního zahraničního odboru Jaroslav Zajíček, host nejnovější epizody podcastu Bruselské chlebíčky. Bruselské chlebíčky Brusel 9:30 2. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bruselské chlebíčky, podcast Českého rozhlasu | Zdroj: Český rozhlas

Petr Pavel bude před europoslanci mluvit o své vizi pro další směřování Evropské unie. Rozebírat by mohl bezpečnostní situaci na kontinentu, čekat se dají také odkazy na Václava Havla.

„Posílen úspěšným předsednictvím a tím, že Česko v oblasti zahraniční politiky nyní mluví jedním hlasem, by prezident mohl do budoucna plnit roli jakéhosi majáku ve střední Evropě,“ říká o Petru Pavlovi Zajíček.

Tohle není soutěž krásy

Prezident Pavel do Evropského parlamentu zamíří krátce po volbách na Slovensku, ve kterých lídr Smeru Rober Fico vyzval k zastavení dodávek zbraní Ukrajině, a také nedlouho před volbami v Polsku. Vztahy mezi Varšavou a Kyjevem zase nedávno ochladil spor o zákaz dovozu ukrajinského obilí, který by mohl směřovat až k obchodní válce.

Zajíček ale další eskalaci nečeká. „Situaci nikdy nepomáhá, pokud se ta či ona země nachází v předvolebním období. Ta přestřelka je z dlouhodobého pohledu neudržitelná, nechtěná a já si myslím, že bude brzy překonaná,“ věří diplomat.

Jaroslav Zajíček, ředitel hradního zahraničního odboru | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Odmítá současně, že by situace mohlo Česko ve vztazích s Ukrajinou využít ve svůj prospěch. „Tohle není soutěž krásy,“ dodává.

Regionální lídr

Zajíček přesto připouští, že by se Petr Pavel mohl stát tím, komu budou světoví státníci jako Joe Biden nebo Emmanuel Macron telefonovat, pokud budou chtít znát názor střední Evropy.

„Aniž by se on sám tak chtěl deklarovat, tak do role regionálního lídra směřovat může,“ domnívá se.

Proč podle klíčového prezidentova muže Rusko nestojí o jednání o míru? Jak by s válkou na Ukrajině mohly zamíchat americké prezidentské volby? A kdy se Petr Pavel potká se šéfem Bílého domu? Na tyto a další otázky odpovídá nová epizoda Bruselských chlebíčků. Poslechnout si ji můžete i v audiu, je v úvodu článku.