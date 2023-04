Pavel i Čaputová pokračují v návštěvě Ukrajiny. Kam v sobotu vyrazili zůstává z bezpečnostních důvodů tajné

Petr Pavel a Zuzana Čaputová se v pátek ráno objevili v Kyjevě. Konečně tedy došlo na jejich dlouho avizovanou návštěvu napadené země. Nešlo přitom jen o symbolická gesta, prezident Pavel během návštěvy Kyjeva podpořil i integraci Ukrajiny do EU. Oba navštěvující prezidenti za sebou mají také návštěvu zničených měst. Kyjev 9:18 29. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana Čaputová a Petr Pavel v Borodjance | Foto: Martin Baumann/TASR | Zdroj: Profimedia

V sobotu čeká Čaputovou a Pavla přesun z Kyjeva na jiné místo, z bezpečnostních důvodů ale nemohou říct kam přesně. Už v pátek ale kromě hlavního města Ukrajiny navštívili několik míst, které ruská okupace zasáhla nejvíc - třeba Borodjanku. Sám Pavel pak ještě odjel do Buči, kde po ruské okupaci zůstaly stovky mrtvých.

Česko po návštěvě také plánuje zintenzivnit podporu Ukrajiny. Návštěva Ukrajiny je podle Pavla impulsem k posilování české a slovenské spolupráce s touto zemí. Zaměřit se v ní chtějí třeba na region a město Dnipro.

„Máme za cíl výhledově otevřít generální konzulát, kde chceme spolupracovat v pěti oblastech. Energetika, vodní hospodářství, zdravotnictví, dopravní infrastruktura a bydlení. A ve všech těchto oblastech máme už částečně rozpracované některé projekty, některé tam budeme v brzké době i diskutovat,“ popisuje český prezident.

A kromě toho by se měla měnit také adresa stávající česká ambasády v Kyjevě, protože podle Pavla nevyhovuje současným potřebám.

V pátek do hlavního města Čaputová s Pavlem dorazili jen několik hodin poté, co čelilo raketovým útokům ruské strany. A večer se museli oba schovat do krytu v podzemních garážích pod jejich hotelem, protože se znovu rozezněly sirény. Nikomu se ale nic nestalo.

Oba navštěvující prezidenti se taky sešli se svým ukrajinským protějškem. Kromě symbolických gest spolu jednali i o praktických věcech. Zelenskyj Česko a Slovensko požádal o další dodávky vojenské techniky. Zmínil konkrétně letouny, děla nebo obrněnou techniku. Ukrajina se totiž podle něj připravuje na protiútok.

Pavel na tiskové konferenci po jednání řekl, že bude prosazovat, aby rozhovory o vstupu Ukrajiny do Evropské unie začaly do konce letošního roku.

„Prezident Zelenskyj mě ujistil, že se rozhodně nechtějí stát členem EU zadarmo nebo jako dar. Jsou připraveni splnit všechny podmínky a jsou připraveni být přínosem,“ dodal Pavel.

Sám Zelenskyj ve večer zveřejněném videu znovu poděkoval jak prezidentům, tak obyvatelům Česka i Slovenska za poskytnutí útočiště válečným uprchlíkům z Ukrajiny.