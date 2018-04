Generál Pavel: Rusko nechce velký ozbrojený konflikt. Musíme být ale připraveni

Rusko nechce vyvolat velký ozbrojený konflikt. Myslí si to náčelník Vojenského výboru NATO, český generál Petr Pavel. Na případnou válku ale podle něj musí být Severoatlantická aliance připravena. Ruská federace se pak podle něj snaží přesvědčit světové společenství, že její model je životaschopnější a efektivnější než liberální demokracie západního typu. Brusel/Moskva 13:00 29. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Armádní generál Petr Pavel | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Rusko nerozlišuje mezi mírovým stavem, krizí a válkou. Ruská doktrína hovoří v podstatě o kontinuálním konfliktu, který se pouze mění intenzitou a použitými nástroji," řekl český generál Petr Pavel v rozhovoru pro ČTK.

Nynější stav podle něj Rusko vnímá jako informační konflikt s využitím kybernetických prostředků a sociálních sítí, propagandy a zavádějících informací, ale také nejrůznějších pokusů o ovlivňování na politické úrovni.

'Moskva nechce velký ozbrojený konflikt'

Pavel, nejvýše postavený český voják v NATO, ale upozorňuje, že Moskva nesměřuje k cílenému vyvolání standardního velkého ozbrojeného konfliktu.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v pátek rovněž poznamenal, že vztahy mezi Západem a Ruskem nyní nejsou obdobou někdejší studené války. „Ale zjevně také nemáme strategický partnerský vztah, o který jsme se po jejím konci snažili," řekl Stoltenberg.

A Pavel s tímto hodnocením souhlasí. „Dnes se to dostalo do úplně jiné roviny. Rusko celým svým působením dává najevo, že liberální demokracie západního typu je podle něj přežitá a neefektivní, a snaží se dokázat, že jejich systém je efektivnějším modelem pro budoucnost. Prezident (Vladimir) Putin tím dává najevo, že je to model hodný následování," řekl Pavel.

Ocenil také rychlou, jasnou a společnou reakci západního společenství na útok nervovou látkou v jihoanglickém Salisbury, za který je podle Londýna velmi pravděpodobně odpovědná Moskva. „Právě tohle je jasný důvod toho, proč má NATO ve vztahu k Rusku, ale také k použití těchto prostředků, tak vyhraněnou pozici," upozornil Pavel.

'Na případnou válku musíme být připraveni'

Ruská anexe Krymu a postup Moskvy vůči Ukrajině, spolu s řadou dalších událostí z posledních let, vedl v NATO k zásadním změnám. Aliance začala s největším posilováním své vojenské přítomnosti na území východoevropských států.

Rusko podle NATO ve svém soupeření se Západem ovšem volí celou řadu postupů, od kybernetických útoků přes masivní dezinformační kampaně po snahu zasahovat do politického života členských zemí aliance.

Ruský důraz na jiné metody konfliktu než je klasický ozbrojený střet tak podle generála Pavla neznamená, že by aliance nebyla připravená na vojenskou obranu území členských zemí.

„Neříkáme, že bychom se chystali na nějakou blízkou válku velkého rozsahu. Ale vzhledem k aktivitám Ruska musíme být na takovou alternativu připraveni. A to nejen na úrovni doktrinální a na úrovni strategického plánování, ale i pokud jde o plánování operační, o výcvik a souvisí s tím samozřejmě i výbava armád," upozornil Pavel.

Přesun zájmu od zahraničních misí k územní obraně se tak podle něj odráží v důrazu na vybavení a připravenost „tradičních" vojenských jednotek, a to znamená především pozemní síly.

„A to včetně obrněných jednotek, které řekněme ještě před 20 lety vůbec nebyly v popředí a objevovaly se i úvahy o možném konci obrněné techniky jako přežitého druhu," řekl Pavel. Pavel přitom připomněl, že aliance počítá s českým závazkem poskytnout pro potřeby NATO jednu mechanizovanou brigádu a druhou mít připravenou pro případ potřeby.

Aliance, která už po ukrajinských událostech v roce 2014 přerušila s Ruskem veškerou praktickou spolupráci, nyní s Moskvou komunikuje politicky, na nepříliš častých jednáních Rady NATO-Rusko či při řídkých setkáních aliančních a ruských činitelů. Vojáci mají otevřené své vlastní komunikační linky.

Vrátit život do klidnějších kolejí

Pavel letos v červnu po třech letech končí ve funkci šéfa Vojenského výboru NATO, střídá jej britský generál Stuart Peach. Někdejší náčelník českého generálního štábu Pavel předpokládá, že po návratu do ČR a několika zbývajících měsících v uniformě odejde na podzim do zálohy.

„Chci si nechat trochu prostor, abych si po šesti velice intenzivních letech na generálním štábu a v NATO trochu srovnal život, vrátil ho trochu do klidnějších kolejí. Udělám si nějakou sebereflexi a teprve potom se rozhodnu, co dál," plánuje.