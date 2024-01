Propuštění rukojmích, státnost pro Palestince. Podle Pavla potřebuje konflikt v Gaze konkrétní cíle

Český prezident Petr Pavel se při středečním jednání v Dauhá shodl s katarským emírem Tamimem bin Hamad Sáním na tom, že situaci v Pásmu Gazy je nutné řešit v komplexním balíku s konkrétním cílem, jímž je forma státnosti pro Palestince. Řekl to novinářům na závěr své třídenní návštěvy na Blízkém východě. Český prezident s katarským emírem dále řešili ekonomickou spolupráci obou zemí. Od zpravodaje z místa Dauhá 15:41 17. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Pavel v Kataru | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Shodli jsme se na tom, že bezpečnostní situaci konkrétně v Gaze je nutné řešit v komplexnějším balíku. To znamená nejen za účasti regionálních států a hlavních světových hráčů, ale také jako balík, který má konkrétní cíl,“ řekl Pavel. Tím je podle něj právě forma státnosti pro Palestince.

„Bez toho, že by Palestinci dosáhli na dlouhodobý cíl, tak stabilita v regionu nebude a nepokoje se budou opakovat periodicky, jako jsme toho byli svědky dosud,“ dodal český prezident. Je podle něj v zájmu nejen Izraele, ale i arabského světa a nakonec celého světa, aby byl v regionu klid.

„Problémy, které vidíme dnes v Gaze, problémy mezi Hizballáhem a Izraelem, problémy, které způsobují Húsíové v Rudém moři, rozhodně nepřispívají ke světové stabilitě a jen zhoršují situaci včetně ekonomické v celém světě,“ uvedl Pavel.

Katar považuje podle české hlavy státu za prioritu jednat o propuštění izraelských rukojmích, které uneslo hnutí Hamás při útoku na izraelské pohraničí 7. října. Hnutí, které Evropská unie i Spojené státy pokládají za teroristickou organizaci, stovku rukojmích koncem listopadu propustilo, na 130 lidí dál zadržuje. Někteří z nich jsou ale zřejmě již po smrti.

„Uvědomují si, že bez propuštění rukojmích žádné další jednání probíhat nemůže, ale zároveň to vidí v komplexu, že není možné jednat o propuštění rukojmích odděleně bez jednání o příměří a poválečném uspořádání,“ poznamenal Pavel. S rodinami některých rukojmích se setkal při předešlé dvoudenní návštěvě Izraele.

Katar je sice podle něj dlouhodobě na straně Palestinců, ale částečně i Izraelců, protože usiluje o mírové uspořádání. „Katařané zdůrazňují, že hlavním zdrojem problémů, které se periodicky opakují mezi Palestinci a Izraelci, je právě otázka státnosti,“ upozornil český prezident.

„Je potřeba vnímat pragmaticky, že to, že jsme v přátelském vztahu s Izraelem, neznamená, že bychom měli být v nepřátelském vztahu k arabským zemím,“ doplnil Pavel. Příklad Kataru podle něj ukazuje, že právě spolupráce s podobnými státy může nakonec přinést řešení, protože jsou hlasem umírněným a nabádají spíše k jednání než ke konfrontaci.

Katar podle něj v posledních letech výrazně pomáhal jako zprostředkovatel v některých velkých konfliktech ve světě. Pavel připomněl například při evakuaci civilistů z Afghánistánu, Katar také jednoznačně odsoudil ruskou agresi proti Ukrajině a poskytl napadené zemi pomoc ve výši 100 milionů dolarů (zhruba 2,3 miliardy korun). „Zároveň se zasazuje o to, aby situace na Ukrajině byla řešena mírovým způsobem,“ dodal prezident.

Ekonomická spolupráce

Vedle jednání o mezinárodní situaci hovořil český prezident s katarským emírem i o ekonomické spolupráci obou zemí. Shodli se, že potenciál společného obchodu Česka s Katarem ještě není naplněný a země by se o něj měly snažit.

Společně s prezidentem cestovali do Kataru i čeští podnikatelé. Petr Pavel uvedl, že Katar je v současnosti až 79. stát v rámci objemu vzájemného obchodu s Českou republikou. Po této informaci prý katarský emír slíbil, že do dvou let se dostane do první desítky tohoto žebříčku.

Podle Pavla by se mohla spolupráce rozvíjet v oblasti mimoropného průmyslu, na který se teď Katar mimo jiné soustředí.