Kalhousová k Pavlově návštěvě: Česko opět vystoupilo z řady v době, kdy je situace pro Izrael velmi obtížná

„Česko plně podporuje právo Izraele bojovat proti terorismu a chránit své občany. Zároveň vyjadřuje obavy ohledně civilních obětí," uvedl prezident Petr Pavel po příletu do Izraele při schůzce se svým protějškem Jicchakem Herzogem. Podle Ireny Kalhousové, ředitelky Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově, Česko opět ukázalo, že Izrael podporuje i v době, kdy je situace obtížná. Kalhousová byla hostem ve vysílání Radiožurnálu. Rozhovor Praha/Tel Aviv 15:05 15. ledna 2024

Už loni v říjnu přiletěli do Izraele premiér Petr Fiala z ODS a ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů. V prosinci potom předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. Teď je v Izraeli prezident Petr Pavel. To je celkem neobvyklá frekvence oficiálních návštěv z Prahy v některé ze zahraničních zemí. Dá se předpokládat, že jí izraelská strana přijímá jako mimořádný projev podpory v tažení proti Hamásu?

Určitě ano. Česko-izraelské vztahy jsou tradičně velmi dobré, ale myslím, že Česká republika právě v tomto momentě, kdy je situace pro Izrael velmi obtížná, opět vystoupila z řady zemí a ukázala, že Izrael opravdu podporuje.

Bezprostředně po masakru Hamásu se v Izraeli státní představitelé střídali jak na běžícím pásu. Ale v poslední době tím, jak stoupá kritika Izraele za razanci odvetného opatření v Gaze, tak vidíme, že mnozí evropští představitelé, ale i představitele z Kanady kritizují Izrael. To, že prezident Pavel přijíždí v této době, je jasné gesto ze strany České republiky.

V jaké situaci se Petr Pavel do Izraele vypravil, pokud jde o postup izraelské vojenské operace?

Něco se odehrává ve veřejné části a něco jiného možná trošku v pozadí, když spolu státníci mluví sami. Myslím, že i Česká republika bude apelovat na Izrael, aby přece jenom s vojenskou operací v Gaze minimálně brzdila. Počet obětí narůstá, kritika Izraele narůstá a myslím, že i Češi se trošičku připojí k tomu, že je potřeba si začít klást otázku, co bude v Gaze po konfliktu a jakou má Izrael představu, co by dále mělo s Gazou být.

Myslím, že to jsou témata, která spolu prezident s dalšími představiteli izraelského státu řešili. Ale samozřejmě je otázka, co všechno se potom dostane na veřejnost.

Mají cesty českých delegací do Izraele kromě symbolického vyjádření solidarity ve válce s Hamásem praktický přínos pro izraelskou stranu?

Pro Izrael je velmi praktické to, že Česká republika hájí nebo pokud ne hájí, tak minimálně je schopna interpretovat izraelské zájmy v různých mezinárodních institucích a také v EU. Do určité míry – nechci říct, že je hlasem Izraele, protože Česká republika hájí především své zájmy – ale je schopna naslouchat argumentům, které Izrael prezentuje, což mnoho zemí není už mnoho let. To je pro Izrael velmi cenné.

Na druhou stranu je samozřejmě potřeba to brát všechno v nějaké relaci, protože Česká republika přece jenom není úplně tím nejsilnějším státem, ale i tak je důležitým hlasem.