Klidný i se samopalem u hlavy, vzpomíná na Petra Pavla voják, kterého zachránil v Jugoslávii

Z jedné strany tanky a z druhé raketomety a dělostřelectvo. Za takových podmínek před třiceti lety česká jednotka zachránila přes padesát francouzských vojáků v bývalé Jugoslávii. Byl to jeden z největších úspěchů nově vznikající české armády v operaci pod záštitou OSN. Čechy vedl nově zvolený prezident Petr Pavel. Francouzskou jednotku měl na starosti Éric Zanolini, který Českému rozhlasu popsal jejich první setkání v bitevních podmínkách. Od stálého zpravodaje Paříž 13:30 7. února 2023

„Poprvé jsem Petra Pavla potkal při evakuaci našich vojáků. Bylo to velmi rychlé. Já jsem odjížděl zase na jiné stanoviště. Viděl jsem organizovanou jednotku. Pavel byl klidný a jednal profesionálně. Splnil úkol v neobyčejně náročných podmínkách, kdy se situace mohla kdykoliv zvrtnout,“ vzpomíná na první setkání s nově zvoleným českým prezidentem francouzský voják.

Éric Zanolini vedl v roce 1993 francouzské vojáky v oblasti Krajiny, kde proti sobě bojovali Chorvaté a Srbové. Cílem francouzského oddílu v misi OSN bylo vytvořit podmínky pro dialog. To se ale nedařilo. Francouzi se stáhli na pláž mezi útesy a moře. Už nemohli dál ustupovat a dva jejich vojáci zemřeli.

„Trvalo to pět minut – byli jsme na evakuaci připravení. Věděli jsme, že jakmile opustíme naše stanoviště, tak Chorvaté zesílí palbu na pozice Srbů. Nechtěl jsem ohrozit své muže ani českou jednotku, která nám přišla pomoct.“

Češi vyjednávali o evakuaci francouzských jednotek zhruba hodinu. Srbové jim vyhrožovali smrtí. Jeden z velitelů přiložil samopal k hlavě Petra Pavla. Nakonec se dohodli na podmínkách – francouzští vojáci mohli odejít, pokud na místě nechají své obrněné transportéry.

‚Bylo dobře, že pro nás přijeli Češi‘

„Moji muži věděli velmi dobře, co mají dělat. Vlastně stačilo následovat český konvoj, který udělal tu hlavní práci a vyjednal se Srby průjezd. Neměli jsme čas ani potřebné ticho k dalšímu jednání. Musíte si představit, že z jedné strany střílely tanky, z druhé raketomety a dělostřelectvo.“

Zanolini také tvrdí, že bylo velkou výhodou, že je přijela vysvobodit právě česká jednotka, Protože Češi měli k bývalé Jugoslávii blízko, ať už kulturou, stylem života, nebo jazykem. A tohle rozhodnutí ze strany OSN hodnotí jako dobrý krok.

Zároveň připouští, že mise tzv. modrých přileb v bývalé Jugoslávii byla složitá a neměli na ni potřebné vybavení: „Nebyla to vojenská operace, ale mírová. To znamená, že jsme neměli dost zbraní ani na vlastní obranu. Vedlo to k tomu, že se o dva roky později zahájila operace NATO.“

Velitel francouzské jednotky po úspěšné operaci navrhl vyznamenat nejen své muže, ale i tehdejšího českého podplukovníka Petra Pavla a přemítá, že právě tento návrh otevřel Pavlovi dveře k další kariéře: „Pak se stal i důstojníkem řádu Čestné legie. Byl velitelem speciálních operací, generálem, náčelníkem generálního štábu i předsedou vojenského výboru NATO.“

Petr Pavel a Éric Zanolini se naposledy viděli loni v prosinci na Korsice. Bývalí vojáci tam natáčeli krátké video před prezidentskými volbami.

„Nevadilo mi mluvit o tom, co se stalo a jak ho vnímám. Nechtěl jsem se ale vyjadřovat k rozhodování Čechů. To se mě netýká,“ řekl ke svému účinkování ve videu, které k výročí třiceti let od akce v bývalé Jugoslávii připravil tým Petra Pavla.

Nakonec Zanolini potvrzuje, že s Pavlem sdílí podrobný pohled na válku na Ukrajině: „Myslím, že má skoro stejný názor jako já – že musíme pomoct Ukrajině, ale zároveň tu nejsme pro to, abychom válčili s Ruskem. Je to komplikované.“

Poslechněte si celou reportáž zpravodaje Českého rozhlasu ve Francii Martina Balucha, audio je nahoře ve článku.