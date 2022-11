Novinářka Petra Procházková: Česká návštěva v Kyjevě byla velkým gestem podpory a solidarity

Čeští ministři v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS) v pondělí celý den jednali v Kyjevě s ukrajinskou vládou. Cesta měla vyjádřit zemi ohrožené válkou podporu, současně se ale podařilo dojednat i některé konkrétní věci. Kyjev 16:52 1. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společné jednání české a ukrajinské vlády v Kyjevě | Zdroj: Úřad vlády ČR

„Jestli se něco podařilo, tak určitě to, že Ukrajinci přijali toto gesto jako velký výraz podpory a solidarity a celý ten den, i přes tu situaci, která tady je, byl prodchnut dobrou náladou,“ říká pro Český rozhlas Plus Petra Procházková z Deníku N.

Česká delegace i ukrajinská strana podle ní neustále vyjadřovaly vzájemnou náklonnost a přátelství. „Projevovalo se to i v tom, že se vysocí politici včetně prezidenta Zelenského a premiéra Fialy oslovují křestními jmény a při oslovení si říkají příteli.“

Rusové si prý české návštěvy velmi všímali. „Ruské ministerstvo bedlivě sleduje, kdo tady je, s kým jedná a o čem,“ nastiňuje Procházková. „V ruských médiích se ale neustále píše o tom, že Ukrajiny už mají všichni dost a že o spojence přichází.“

Ukrajinská cesta mezi sedmadvacítku

Český premiér Petr Fiala po pondělním společném zasedání řekl, že Ukrajina dělá jasné kroky v naplňování podmínek cesty do EU a české předsednictví bude usilovat o to, aby výsledky byly zaznamenány ještě letos.

„Myslím, že i přesto, že Ukrajinu premiér Fiala velmi chválil a říkal, že ho překvapil pokrok, který udělala, tak bude teď hlavní úsilí země upnuto k tomu, aby přežila zimu, a ten proces, který předpokládá především přijetí řady zákonů, bude mírně zpomalen. Snaha je, ale ta situace tady teď opravdu není vůbec dobrá.“

V některých domech se prý netopí, část Ukrajiny je bez proudu a v mnohých domácnostech neteče voda. „Takže teď se ta pozornost vlády upne tímto směrem.“

Kromě symbolické podpory přinesla cesta české vlády i praktické dohody. „Byl tady ministr dopravy Kupka (ODS), který hovořil o něčem, co Ukrajinci teď strašně moc potřebují a co jsme jim také již dodali, a to jsou takové provizorní mosty, které nahrazují ty, které Rusové zničili.“

Ministr zdravotnictví Válek (TOP 09) pak měl projednávat nejen pomoc při léčení zraněných ukrajinských vojáků, ale také v oblasti protetiky, tedy zhotovování protéz.

