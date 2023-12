Procházková: Zdání politické jednoty Ukrajiny se rozpadá. Vzdát se území ale zatím nepřipadá v úvahu

Ukrajinské politické vedení nenachází společnou řeč s nejvyššími armádními důstojníky. V západní Evropě slábne ochota pomáhat napadené Ukrajině. A v případě vítězství Donalda Trumpa příští rok může úplně skončit americká pomoc. Jak se ukrajinské veřejné mínění vyrovnává s poklesem zahraniční podpory a ztrátou jednoty v boji proti ruské agresi? Pro Radiožurnál odpovídala reportérka Deníku N Petra Procházková, která Ukrajinu pravidelně navštěvuje. Dvacet minut Radiožurnálu Kyjev/Praha 9:09 8. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle listu Ukrajinska pravda ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při komunikaci s některými veliteli ozbrojených sil obchází náčelníka generálního štábu Valerije Zalužného. Sám Zalužnyj na začátku listopadu řekl, že se situace na bojišti dostala do slepé uličky. Na to reagoval prezident Zelenskyj slovy, že situaci za patovou nepokládá. Co se to mezi Zelenským a Zalužným děje?

Vztahy mezi náčelníkem generálního štábu a prezidentem určitě neoznačíme za idylické. List Ukrajinska pravda je tradičně dobře informovaný. Zprávy, které přinášel, se nám vždycky potvrdily, takže si myslím, že mezi těmito dvěma poměrně dominantními muži je tam opravdu nějaká velká krize ve vztazích.

Zablokovaný americký Kongres? Zelenskyj musí hledat nová spojenectví po celém světě. Pomoc Ukrajině meziročně klesla o 90 procent, poukazuje reportérka Petra Procházková

A to je pro Ukrajinu velmi špatná zpráva, protože jsou to vlastně dvě nejdůležitější osobnosti, co se vedení války týče. Pokud si nerozumí prezident a náčelník generálního štábu, pokud dokonce spolu teď, jak se zdá v poslední době, ani nekomunikují, tak si myslím, že to není dobré ani pro morálku vojáků na frontové linii.

Zelenskyj v reakci na ta už citovaná slova náčelníka generálního štábu o patu ve válce s Ruskem řekl, že vojáci, kteří se chystají vstoupit do politiky, by neměli současně vést válku. Dá se to chápat tak, že by mohl generála Zalužného sesadit?

Údajně – a to říkají poměrně dobře informovaní ukrajinští kolegové – se o tom v prezidentských kruzích uvažuje. Myslím si ale, že je tady několik nebezpečí, která si Zelenskyj uvědomuje. Zalužnyj je v armádních řadách velice populární.

Ukrajinská armáda má řadu předností. Je velmi kreativní, obdivujeme ji, vidíme, co všechno dokázala, ale má jeden nedostatek, na který je opakovaně upozorňováno: s disciplínou to tam není úplně vždy stoprocentní a disciplína je hodně založena na osobnosti velitelů, na tom, že vojáci respektují své velitele. Oni se jich nebojí, oni je respektují. To je velký rozdíl mezi ukrajinskou a ruskou armádu.

A pokud by takto respektovaný velitel, jako je Zalužnyj, byl odvolán, tak by to mohlo způsobit velké problémy v celé armádě a nakonec i v celé ukrajinské společnosti. Toto je myslím na vahách, ale určitě se o tom, co se Zalužným, v prezidentských kruzích diskutuje.

Kličkova podpora

Ještě dodám jedno jméno do těchto spekulací a budu citovat jednoho výrazného politika. Za šéfa ukrajinské armády se totiž veřejně postavil starosta Kyjeva, bývalý boxer Vitalij Kličko. Ten v rozhovoru pro švýcarský list 20 minuten řekl, že Zalužnyj řekl o patu ve válce pravdu. Dodal, že někteří to možná nechtějí slyšet, ale nemůžou donekonečna lhát svým lidem a partnerům. Jak důležitá je tato reakce a jaký má Kličko na Ukrajině vliv?

Vitalij Kličko je také velmi populární osobnost. Patří do tábora bývalého ukrajinského prezidenta Porošenka a myslím si, že Petro Porošenko ještě nezabalil, lidově řečeno, svoji politickou kariéru a že číhá na vhodný okamžik. Výroky Klička bych chápala tak, že Porošenkův tým vystihl určitou chvíli, kdy je třeba se zase ozvat, protože jsme dlouho o Porošenkovi neslyšeli.

Ústy Klička je jasné, že jednota ukrajinské politické scény byla opravdu vyvolána šokem z útoku Ruska. Teď se začíná politická scéna probouzet a bude velice těžké udržet zdání a demonstraci absolutní jednoty. To už prostě nepůjde.

Ten rozhovor pro 20 minuten není jediným z poslední doby. Ještě ostřejší slova na adresu Zelenského pronesl Kličko v rozhovoru pro německý Der Spiegel. Tam si postěžoval, že Ukrajina v první fázi války postrádala jasné příkazy, že se utápěla v chaosu, byla prakticky bez velení, že hlavní roli tehdy sehráli starostové měst, kteří dokázali po vlastní ose zorganizovat obranu země. Řekl také, že ukrajinský prezident Zelenskyj se chová autoritářsky a snaží se potlačit politický vliv starostů a lídrů menších územních celků. Vyvolala tato slova na Ukrajině nějakou větší reakci?

Vyvolala reakce na sociálních sítích. Ale ono se tam to, co jste citoval, prolíná už delší dobu. Pouze to nebylo řečeno z tak důležitých úst, jako jsou ústa starosty Kyjeva.

O tom, že Ukrajina nebyla dobře připravena na ruský útok, který šlo předpokládat, a tím pádem se Rusové dostali až na okraj Kyjeva a málem dobyli Charkov, o tom se mluví dlouho. A když po večerech sedíte s vojáky a oni otevřou nějakou láhev, tak vám začnou do detailů vyprávět, jak politické velení selhalo, s tím, že „ale teď není čas na to, abychom ho kritizovali.“

Tak Kličko usoudil, že ten čas nastal.

A ta kritika směřuje právě k Zelenskému?

Ano, směřuje k Volodymyru Zelenskému, protože on skutečně určitým způsobem uzurpuje moc, což bych neřekla, že je za války něco zvláštního, protože válečný stav vyžaduje rozhodná a rychlá řešení a nemůžete se neustále scházet ve větším počtu a diskutovat. To je pochopitelné, tak to za války bývá. Ale tím, že na sebe berete pravomoce rozhodovat v úzkém kruhu, tak máte také obrovskou zodpovědnost.

Takže Zelenskyj sklidil slávu, když se Ukrajině dařilo: vzpomeňme si na jeho první zahraniční cesty, vzpomeňme si na to nadšení, když se Ukrajině podařilo dobýt zpátky Cherson a některá města v Charkovské oblasti. Bude ale sklízet i negativní emoce v době, kdy se nedaří. Tak to zkrátka je, když jste prezidentem a vrchním velitelem ozbrojených sil.

Dá se toto všechno, o čem mluvíme, interpretovat tak, že se drolí jednota ukrajinského politického vedení?

Myslím, že se drolila vždycky. Byla tady určitá epocha, taková několikaměsíční přestávka, kdy opravdu bylo všem jasné, že pokud se teď začnou hádat, tak budou mít Rusy na kyjevském Majdanu. Teď se ale vrací různé rivality, těch kritických hlasů je slyšet poměrně dost.

Pořád bych ale neřekla, že by Ukrajina – a to jak veřejnost, tak vojenské velení, tak politické vedení – nebyla spojena jednou myšlenkou, že nenalezli shodu v tom, co je cíl. Cíl je všem jasný a stejný: chtějí zpátky svoji zemi a jsou ochotni ji zatím bránit.

Už se trošku liší ve způsobech, vyčítají si různé chyby atd. Důležité ale je, že zatím tam neslyšíte ve velkém zpochybňování toho cíle. Že by se měl třeba uzavřít nějaký mír s Ruskem, vzdát se některých území, to tam zatím nerezonuje.

Jaká panuje na Ukrajině atmosféra a k čemu se upínají naděje veřejnosti na zlepšení? A na čem reportérka Petra Procházková pozoruje pokles korupce v zemi? Poslechněte si celý rozhovor výše.