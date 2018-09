Být tvrdý na demonstranty, kteří neposlouchají cara, je ruská tradice, říká Petra Procházková

Protestovali ale spíš proti plánované penzijní reformě, než že by je nějak zaujaly volební výsledky. Svědčí o tom i na naše poměry malá, jen asi 30% volební účast.

„Volby prozradily to, že prezident Putin a jeho strana Jednotné Rusko jsou schopni ustát i poměrně složitou ekonomickou situaci, a to včetně tolik diskutované penzijní reformy. A to tak, že nijak neztratili své současné pozice,“ myslí si novinářka a dlouholetá zahraniční korespondentka Petra Procházková.

Zároveň nepochybuje o tom, že by opozice mohla v nějaké oblasti země vůbec získat jakoukoli významnou pozici ve druhém volebním kole. „Protože nejdůležitější předáci opozice vůbec nebyli k volbám připuštěni. Je tak vidět, že volby byly ze strany Kremlu velmi dobře připraveny.“

Brutální zásah policie? To je tam běžné...

A co demonstrace a zásah policie v Moskvě a Petrohradu? Bezpečnostní složky neváhaly brutálně zasáhnout i proti 15letým dětem nebo seniorům. „V zemi, kde žije 140 milionů lidí, není necelá tisícovka zatčených něco, aby Kreml jakkoli znervózněl,“ odhaduje novinářka.

Tak „malé“ demonstrace pak prý považuje spíš za neúspěch opozice. „Jediný úspěch je možno přičíst pouze na vrub policie. Protože kdyby tak tvrdě a brutálně nezasáhla i proti dětem, tak by si toho svět ani nepovšiml.“

Nutno uvést, že většina demonstrací nebyla povolena, a na podobných shromážděních dochází k tvrdým zásahům dost často. „Myslím, že být tvrdý na někoho, kdo neposlouchá cara, je ruská tradice a taky jistá taktika zastrašování.“

V minulosti se zdálo, že se opozici blýská na lepší časy. „Například před lety zvítězil v Jekatěrinburgu jasný představitel opozice Jevgenij Rojzman. Zdálo se, že právě tudy vede cesta. Ne přes federální nebo prezidentské volby, ale přes ty oblastní. V Kremlu si toho ale včas všimli, a v těch letošních už nic podobného nepřipustili.“

Opozice se před volbami zavře za mříže

Opoziční lídry prostě k volbám vůbec nepustí. „Ani to nemusejí být takové osobnosti, jako je Alexej Navalnyj, kterého zavřeli na 30 dní, ale stačí být jen opozice. Ti lidé jsou zadržováni třeba jen na několik hodin, dostávají nejrůznější pokuty a podobně… Co je ale nejčastější, že jsou doslova diskreditováni regionální tiskem,“ popisuje Procházková.

Regionální tisk je prý pod přímým vlivem gubernátorů, kterým jim dělají jakéhosi tiskového zpravodaje. V předvolebním čase pak dělají diskreditační kampaně proti každému, kdo by pro ně mohl znamenat jakékoli ohrožení.

Podle Procházkové má prezident Putin v mysli pořád rok 2011. Tehdy proběhly opravdu masové demonstrace proti výsledkům voleb. „Ukázalo se, že je narušena jednota lidu, který jen svého vůdce adoruje. To je Putinovi dodnes strašně nepříjemné. Chce být tím milovaným vůdcem bez poskvrnky… Taky proto si teď dával tak velký pozor.“

Sociálních sítí se bojí

Jak do toho ale zapadá odstranění reklamního sdělení opozičního předáka Alexeje Navalného z YouTube? Ve videích vyzýval občany, aby šli volit a taky demonstrovat proti vládě, ale nejen to…

„Kreml je zvyklý mít veškerá sdělovací média pod kontrolou. V posledních letech mu to sociální sítě a Google dost narušují. Jakmile se jim tam děje něco, co nemají pod kontrolou, dohání je to až k zuřivosti. Proto vyvíjejí tak obrovský tlak na nejrůznější komunikační kanály. Zatím ale pro Google není Navalnyj důležitější než jiní ruští klienti,“ dodává Petra Procházková.

