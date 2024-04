Zbraně na Ukrajinu jsou jen hromada železa. Potřebují vycvičený personál, říká plukovník Petráš

Ruské síly podnikli v noci na sobotu další masivní vzdušní útok na energetickou infrastrukturu ve třech oblastech Ukrajiny a zasažen byl i Charkov. V pátek oznámil americký ministr obrany Lloyd Austin, že USA nakoupí pro Ukrajinu rakety do protivzdušných baterií a další vojenské vybavení v hodnotě 6 miliard dolarů. „Ruská strana vyčkává, co může očekávat od těchto dodávek,“ říká pro Radiožurnál plukovník generálního štábu Zdeněk Petráš. Rozhovor Praha 7:24 28. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pátek oznámil americký ministr obrany Lloyd Austin, že USA nakoupí pro Ukrajinu rakety do protizdušních baterií a další vojenské vybavení v hodnotě 6 miliard dolarů. | Foto: Ken Cedeno | Zdroj: Reuters

Jak významný je tento páteční příslib ministra Austina?

Tento příslib zapadá do toho, co už bylo řečeno ze strany americké administrativy a především ze strany amerického prezidenta.

Očekává se, že to, co budou dodávky obsahovat co by se mělo dostat na Ukrajinu v nejbližší době, mimo tedy dělostřelecké munice a další munice, jsou právě komplety, systémy a munice do těchto systémů, které by zajistily obranu vzdušného prostoru.

Minimálně tedy v těch úsecích, ve kterých se rozpíná fronta a na kterých jsou ruské jednotky aktivní.

Tyto zbraně a munici chce Washington pořídit z jiných než amerických zásob. Je už jasnější, které položky mohou na Ukrajinu dorazit v dohledné době? A na které si Kyjev bude naopak muset počkat? Třeba v případě střel do raketových systémů Patriot slibuje Washington urychlené dodání?

Nedělejme si iluzi o tom, že se dozvíme, které systémy, kolik jich bude a do kterých míst budou rozmístěny.

Já bych se odvažoval říci, že tento materiál bude pořízen především z amerických zdrojů, z amerických zbrojovek, případně z amerických armádních skladů. To je ostatně i to, co americký prezident sdělil.

Ale struktura této pomoci a její výše, to, kam bude dopravena, ani způsob, jakým to bude, samozřejmě nemůže být sdělováno otevřeně. Z pochopitelných důvodů. Na to by se ruská strana mohla připravit a toto je všechno poměrně ožehavým bodem zpravodajského boje a špionážních aktivit na obou stranách.

Ještě než americký Kongres schválil mohutný balík pomoci pro Ukrajinu, Washington poslal v březnu Kyjevu rakety ATACMS s delším doletem, a to až 300 kilometrů. Ty dorazily v uplynulých dnech. Už se také viditelně uplatnily?

Pochopitelně se viditelně uplatnily, ale z hlediska počtu, který dorazil na Ukrajinu, mohlo dojít pouze k taktickým ziskům. Nelze očekávat, že by se to přelilo do operačního a strategicky významného zisku. V každém případě se projevilo, že tyto systémy jsou účinné.

Ale je potřeba si uvědomit, že pokud tyto a další systémy dojdou na Ukrajinu, tak se na ně nelze dívat jako na nic jiného než na hromadu železa, která potřebuje mít patřičné personální náležitosti – výcvik a umění posádek a personálu s tímto pracovat.

V neposlední řadě je potřeba i logistické zabezpečení.

A to vše musí být součástí širšího plánovacího operačního procesu tak, aby ruská strana pocítila, že tento potenciál ukrajinská strana má a umí s ním naložit.

Jak by mohla i na ta nejnovější páteční sdělení odpovědět Moskva, pokud jde o postup jejich sil na Ukrajině?

Já bych řekl, že v tuto chvíli ruská strana vyčkává, co může očekávat od těchto dodávek, od jejich výše a nasazení, protože to není jasné. To není jasné ani ruské straně ani světová veřejnost se to nedozví s předstihem.

Samozřejmě i Rusko plánuje, co hodlá v nejbližší době udělat, ale to až na základě výsledků toho, co bude na Ukrajinu dodáno a do kterých míst to bude dodáno.