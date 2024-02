Petráš: Situace na frontě je symbolická pro celý konflikt. Zlomová byla neúspěšná ofenziva Ukrajiny

„Vidím ruské vojáky, můžu zamířit, ale už tři dny na ně nemůžu pálit. Nemám čím,“ řekl listu The Daily Telegraph ukrajinský důstojník, který obsluhuje raketomet u města Avdijivka, z něhož se po mnoha měsících stáhly poslední ukrajinské jednotky. „Na straně Ukrajiny vidíme čekání na západní pomoc. Od toho se asi bude odvíjet vše, co na frontě uvidíme,“ říká pro Radiožurnál plukovník Zdeněk Petráš z brněnské Univerzity obrany. Praha 14:18 24. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konflikt na Ukrajině ustrnul na mrtvém bodě, soudí plukovník (ilustrační foto) | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

Dnes (v sobotu) si připomínáme dvouleté výročí od začátku války. Mohou Ukrajinci po ruském úderu z 24. února roku 2022 považovat za úspěch, do jaké fáze dospěla situace na frontách?

V tomto pohledu panuje jisté dilema. Otázkou je, jaký byl ruský strategický plán na Ukrajině. Zdali to bylo získání celého území Ukrajiny anebo jen částečně, jen oblast Dombasu.

Pokud ruské plány počítaly s tím, že získají v určitém časovém horizontu celé území Ukrajiny, pak by se dala stávající situace považovat za úspěch. Dále by se za úspěch dala považovat i fáze, která začala agresí 24. února 2022.

Ovšem podíváme-li se na situaci tak, že ruské vojenské a politické cíle směřovaly k tomu, že chtějí získat kontrolu nad separatistickými republikami Doněck a Luhansk a zajistit bezpečný přístup k poloostrovu Krym a části Záporoží, dalo by se říct, že ruská strana dosáhla úspěchu.

Jaký moment z druhého roku války by se mohl jevit jako zásadní nebo zlomový, pokud tam nějaký vůbec byl?

Je těžké odhadovat a analyzovat situaci, hovoříme-li o válce s takovým krátkým časovým odstupem. Obyčejně je možné objektivně posoudit celý vývoj situace až z horizontu několika let. V tuto chvíli je opět potřebné pohlížet na tuto situaci z pohledu Ukrajiny a z pohledu Ruska.

Pokud ukrajinský prezident (Volodymyr) Zelenskyj uváděl jako politický cíl ukončení tohoto konfliktu a osvobození okupované části Ukrajiny, včetně Krymského poloostrovu, tak se zdá, že vývoj poměrně značným způsobem ustrnul.

Ukrajina v současné době nemá tu schopnost a není ani předpoklad, že by v nějakém historicky krátkém čase získala potenciál tohoto cíle dosáhnout.

Pokud se podíváme na ruskou část, na to, co v současné době de facto plně kontroluje a pokud bychom na tuto část frontové linie a oblasti pohlíželi jako na něco, co Rusko chtělo získat, tak můžeme říct: „V tuto chvíli nastávají podmínky, zdali jsou možné debaty o ukončení konfliktu či ne“.

Zlomový moment, který k tomuto jaksi přispěl, byla z velké části neúspěšná ofenziva Ukrajiny, která byla připravována od konce léta a byla ukončena de facto na konci podzimu.

Osobně pokládám za zlomový moment uplynulého roku neúspěšnou ofenzivu, která vytváří podmínky pro to, aby se nějak přešlo k politickým a diplomatickým jednáním o tom, jak by tento konflikt měl být završen.

Další postup

Jak je možné z hlediska vojenské taktiky a strategie dál pokračovat?

Situace, kterou vidíme na ukrajinské frontě, je v podstatě symbolická pro celý vývoj konfliktu. To znamená, střídá se určitá dynamika, která je patrná na obou dvou stranách. Konflikt přechází do takové stagnující části opotřebovávacího typu a to vidíme i teď.

Rusku se podařilo vytlačit ukrajinské jednotky z Avdijivky, s tím, že upevnili přístupovou osu k Luhanské a Doněcké oblasti. Zdá se, že konflikt ustrnul na mrtvém bodě. To může být pouze náš předpoklad a otázkou je, jak se bude dále situace vyvíjet.

Na ruské straně je patrný, alespoň podle zpravodajských informací z otevřených zdrojů, posun techniky, dělostřeleckých systémů, raketových kompletů, který ovšem může znamenat pouze to, že budou upevňovat své pozice v okupované části ukrajinského území.

Na straně Ukrajiny pochopitelně vidíme čekání na západní pomoc, především materiální, zbrojní a dělostřeleckou munici. Od toho se asi bude odvíjet všechno další, co v nejbližší době na ukrajinské frontě uvidíme.

To znamená, že dodávky další vojenské pomoci, o které se stále mluví, by opravdu mohly být rozhodující?

Z pohledu vojenské nebo válečné teorie a operačního umění jsou tři základní faktory, které v podstatě ovlivní celý konflikt. To je samozřejmě materiální disponibilita. Na straně druhé je to živá síla, jednotky a možnost obměňovat živou sílu na bojišti.

Potom je to i umění operační štábu velitelů, jak dokážou zakomponovat do jednotek onu techniku, která je k dispozici, a jak dokážou operačním uměním ovlivnit vývoj konfliktu.

Všechny tyto tři části, pokud se dají úspěšně dohromady, můžou vést úspěšnému ukončení nebo vítězství v daném konfliktu. Ale to na ukrajinské straně v současné době není patrné.

Poslechněte si celý rozhovor v audionahrávce nahoře v článku.