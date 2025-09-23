Petříček: Trumpovo vystoupení bylo otevřeným útokem proti OSN. Členské státy nepodporují migraci
Donald Trump při úterním vystoupení na půdě Valného shromáždění OSN komentoval nynější válečné konflikty. Dále prohlásil, že klimatická změna je největší podvod, jaký tu kdy byl. „Vystoupení bylo velmi otevřeným útokem vůči OSN,“ říká pro Český rozhlas bývalý ministr zahraničí ČR, který aktuálně působí v pražském Ústavu mezinárodních vztahů a také jako poradce prezidenta Petra Pavla, Tomáš Petříček.
Jak z vaše pohledu vyznělo vystoupení amerického prezidenta?
Vystoupení vyvolalo celou řadu rozpaků, i když zazněly důležité věci. Vystoupení bylo velmi otevřeným útokem vůči OSN. Dovolil si pochválit to, že ukončil sedm válek a že OSN v tom nehrálo žádnou roli, což není zcela pravda, ať už se to týká konfliktů a jejich vyřešení nebo role OSN v mediaci a řešení řady konfliktů ve světě.
Bývalý ministr zahraničí ČR, který aktuálně působí v pražském Ústavu mezinárodních vztahů a také jako poradce prezidenta Petra Pavla, Tomáš Petříček
Jeho zmínky ohledně klimatické změny vyvolaly u řady účastníků Valného shromáždění rozpaky.
Je potřeba brát vážně některé body projevu, zejména co se týče pozice americké administrativy vůči migraci. To je určitě něco, co musí mezinárodní společenství reflektovat. Otázka kontroly hranic, to jsou témata, která budou ze strany americké administrativy zdůrazňovány v dalších letech.
Celkově byl projev ve znamení křivd, které má Donald Trump vůči OSN. Byl také ve znamení silné domácí americké agendy, kterou zdůraznil také i vypořádávání se s některými komplikovanými partnerstvími, které Spojené státy dnes ve světě vidí.
Podpora migrace
Podle amerického prezidenta financuje OSN útoky na západní země a jejich hranice podporou migrace. Donald Trump doslova řekl, že OSN má invaze zastavovat, ne je financovat. Je taková kritika na místě? A mělo by v tomto směru OSN dělat něco jinak?
Chtěl bych připomenout, co to OSN je. OSN je organizace, která sdružuje suverénní státy. Jsou to právě členové OSN, kteří musí na doporučení, která se na půdě OSN spíše koordinují, dohlížet.
V případě migrace jsou to opět státy, které mají zodpovědnost zajistit regulérní pravidla pro kontrolu nelegální migrace. Mimo jiné kvůli tomu OSN v minulosti přijalo řadu norem o statutu uprchlíků. Jasně se odlišuje, kdo je migrant a uprchlík.
V tomto směru OSN spíše plní pomocnou roli pro své členy. Nikoliv, že by mělo nástroje, jak migraci řešit.
V tomto směru nebyl útok oprávněný. OSN nepodporuje migraci. Reflektuje to, že migrace ve světě je, že v řadě oblastí máme desítky milionů uprchlíků kvůli válečným konfliktům a přírodním katastrofám, že je potřeba zajistit jejich ochranu.
Vy už jste citoval slova Donalda Trumpa, že ukončil sedm světových válek a OSN že mu v tomto směru nepomohla. Vy jste říkal, že to není úplně pravda. V čem to není pravda?
Za prvé bych se pozastavil u toho, jestli Donald Trump skutečně ukončil sedm konfliktů. Asi nejblíže k tomuto tvrzení je podpis mírové dohody mezi Demokratickou republikou Kongo a Rwandou v červnu letošního roku.
V dalších případech role Spojených států byla buď mediační, nebo byla velmi omezená, což je například případ Indie a Pákistánu. Druhá otázka ale také je, nakolik skutečně jsou konflikty ukončené nebo naopak lze očekávat, že budou pokračovat i v případě prvního zmiňovaného mezi Kongem a Rwandou.
Dodržování dohody řada pozorovatelů zatím vnímá spíše jako nedokonalé. Jsme stále vzdáleni k tomu, že by tyto konflikty byly trvale ukončeny a trvale vyřešeny.
Role OSN
Neukazují války na Ukrajině nebo situace v Gaze, že OSN je v konfliktech ve světě de facto bezzubá?
V tomto směru je kritika postavena na základě oprávněného pozorování, že OSN nemá nástroje, jak přimět státy ukončit konflikty. OSN může pomoci s mediováním, zprostředkovává diplomatická jednání a rozhovory. Může potom dohlížet na plnění mírových podmínek, což je role, které se OSN pravidelně hostuje.
V tomto směru je naopak role OSN často nenahraditelná. Řada konfliktů byla ukončena právě dohodou. OSN úspěšně dohlíží na to, že se znovu tyto konflikty nerozhoří.
Pokud jde o válku na Ukrajině, americký prezident v OSN řekl, že pokud Rusko není ochotné dohodnout se na míru na Ukrajině, jsou Spojené státy připraveny zavést proti němu cla. Evropa ale musí udělat to samé. Je k tomu v Evropě vůle? Je toto reálný scénář?
Evropa v současné době jedná o dalším balíčku sankcí. Co se týče cel, tak nedávají úplně velký smysl. Obchod a obchodní výměna mezi EU a Ruskem je dnes poměrně malá.
Kde argumenty Donald Trumpa jsou platné je, že Evropa by měla přestat od Ruska kupovat ropu a zemní plyn.
To se týká konkrétních členských zemí EU, jako je třeba Maďarsko nebo Slovensko. Na ty bychom měli vyvíjet tlak, aby tomu tak bylo. Potom argumenty americké administrativy, že Evropa financuje válku na Ukrajině, by už nebyly na místě.
Potom by také bylo namístě očekávat, že Donald Trump naplní celou řadu svých proklamací, že přitlačí ekonomicky na Rusko, aby válku skončilo, což se doposud také nestalo.