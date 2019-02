Ukrajina ústavně zakotvila směrování země do EU a NATO. Proti byli pouze poslanci z proruské strany

Ukrajinský parlament ve čtvrtek schválil návrh prezidenta Petra Porošenka na ústavní zakotvení směřování země do Evropské unie a Severoatlantické aliance. Pro návrh hlasovala drtivá většina přítomných poslanců, uvedla agentura Unian. Kyjev 14:45 7. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský parlament schválil návrh prezidenta Petra Porošenka na ústavní zakotvení směřování země do EU a NATO. | Foto: Efrem Lukatsky | Zdroj: ČTK

Ústavní novela v preambuli potvrzuje evropskou identitu ukrajinského národa a nezvratnost evropského a euroatlantického směřování státu. Zároveň ukládá parlamentu určit „základy domácí i zahraniční politiky, která bude směřovat k plnému členství v EU a NATO“.

Praktickým naplňováním této politiky bude pověřena ukrajinská vláda a prezident bude jejím garantem.

Návrh hlavy státu podpořilo 334 poslanců z 385 přítomných. Proti hlasovali pouze zákonodárci z proruské strany Opoziční blok. Novela vstoupí v platnost poté, co ji podepíše předseda parlamentu a prezident.

Změna ústavy byla iniciativou prezidenta Porošenka, který se uchází o znovuzvolení v nadcházejících prezidentských volbách, jež se uskuteční 31. března. Šéf státu slibuje, že Kyjev v roce 2024 podá přihlášku do EU a také že podepíše s NATO akční plán na vstup do aliance.

Podle serveru BBC většina poslanců, kteří návrh podpořili, uznává, že se může jednat o součást předvolební kampaně, ale obecně se shodli na důležitosti tohoto kroku.

Návrh na ústavní zakotvení prozápadního směřování Ukrajiny podal prezident loni v září oficiálně proto, že se obává „nebezpečí zvrácení evropského a euroatlantického kurzu Ukrajiny pod vlivem některých vnějších i vnitřních faktorů“. Měl tím očividně na mysli Rusko a proruské síly na Ukrajině.

Referendum o NATO

Porošenko v minulosti slíbil, že o vstupu do NATO rozhodnou Ukrajinci v referendu. Podle nejnovějších průzkumů veřejného mínění je 44 procent Ukrajinců pro vstup do aliance, 30 procent jich naopak integraci do vojenského paktu odmítá. Lidé si od členství v NATO slibují zejména „bezpečnostní garance Ukrajině“ a „umožnění čelit ruské agresi“.

Integrace do EU má mezi Ukrajinci oproti NATO vyšší podporu. 53 procent z nich se vyjadřuje pro vstup do unie, zatímco ho odmítá pouze 13 procent respondentů.