Data naznačují přínosy posilovací injekce, tvrdí Pfizer. V USA žádá o čtvrtou dávku pro starší 65 let

Americká farmaceutická společnost Pfizer oznámila, že požádala Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) o povolení aplikace čtvrté dávky své vakcíny proti covidu-19 u osob starších 65 let. Firma tvrdí, že data z Izraele, kde se již nějaký čas čtvrtou dávkou očkuje, naznačují přínosy další posilovací injekce. Zásadní otázkou by v případě udělení povolení bylo, jak dlouho po třetí dávce by se doporučilo jít na očkování znovu, napsala agentura AP.

Washington 5:50 16. března 2022