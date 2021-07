Izrael jako první na světě začne s přeočkováním vakcínou Pfizer. Nabídne ji osobám starším 60 let

Rozhodnutí začít nabízet třetí dávku očkovaným starším osobám učinil Izrael ve chvíli, kdy se potýká s rostoucím počtem infikovaných. V zemi zároveň panují obavy, že se účinnost vakcíny po určité době snižuje.

„Dnes večer oznamuji začátek kampaně přeočkování třetí dávkou,“ uvedl Bennett v televizním projevu. „Realita ukazuje, že vakcíny jsou bezpečné. Realita také ukazuje, že vakcíny chrání před vážným průběhem nemoci a smrtí. A stejně jako u vakcíny proti chřipce, která se musí čas od času obnovit, je tomu tak i v tomto případě,“ dodal. V projevu také řekl, že jako první osoba v zemi třetí dávku dostane v pátek prezident Herzog. Veřejnosti v určené věkové kategorii pak bude zpřístupněna od neděle.

WATCH: Statement by Prime Minister Naftali Bennett regarding administering a third dose of the COVID Vaccine to Israeli citizens over the age of 60. pic.twitter.com/i0wEk88ZoY