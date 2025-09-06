Bývalý velitel NATO: Putin bude ochotný jednat, když mu způsobíte bolest, teď to v úmyslu nemá
Ruský prezident vodí Donalda Trumpa za nos, aby získal čas na zabíjení Ukrajinců, myslí si bývalý vrchní velitel vojsk NATO Philip Breedlove. „Dokud si Putin bude myslet, že může vyhrát, bude pokračovat v útocích,“ říká americký generál ve výslužbě. Ukrajina podle něj musí přenést válku do Ruska, aby donutila Moskvu k jednání. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz také hodnotí aljašský summit a nastiňuje, jak by měly vypadat funkční bezpečnostní záruky.
Co by se muselo stát, aby Rusko přestalo s útoky na Ukrajinu?
Nedávno jsem o tom napsal na sociální síti X: Putin se nezastaví, musí být zastaven. A myslím, že to, co ho zastaví, je spíš o jeho mysli než o vojenské síle. Musí pochopit, že nevyhraje.
Dokud si bude myslet, že může vyhrát, bude pokračovat v útocích. Myslí si: dokud udržím Západ ve strachu ze mě a dokud je udržím v domnění, že vyhrávám, pak vyhrávám. A proto budeme muset podniknout příslušné kroky na bojišti, abychom změnili jeho názor a přesvědčili ho, že ve skutečnosti nevyhrává, ale prohrává.
Ale jak to udělat?
První věc je zastavit jeho postup na bojišti. To nejdůležitější, co teď můžeme udělat, je nechat Ukrajinu volně používat západní zbraně k útokům hluboko na území Ruska.
Když Ukrajina začne válku stále více přenášet na území Ruska, přesvědčí to Putina, aby přestal.
V posledních několika týdnech vidíme, že Ukrajina odvedla skvělou práci při útočení na ropné rafinerie, na továrny, které vyrábějí drony, a tak dále. Čím více umožníme Ukrajině proniknout hluboko do Ruska, tím spíš Putin změní názor.
To je tedy první krok. Co dál?
Když Putinovi způsobíte bolest, přistoupí k jednacímu stolu a bude ochoten vyjednávat. V tuto chvíli nemá v úmyslu uzavřít mír. Nemá v úmyslu vyjednávat. Vodí amerického prezidenta za nos, aby získal čas na zabíjení ukrajinských mužů, žen a dětí.
Žádný pokrok
Dva týdny zpátky se americký prezident Donald Trump sešel na Aljašce se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Myslíte si, že nás tato schůzka přiblížila, nebo naopak vzdálila od mírové dohody?
Ani jedno, nemyslím si, že summit na Aljašce něco změnil. Putin přijel, aby vyslal jasný vzkaz a americkému prezidentovi řekl, že k příměří nedojde. A přesně to udělal. Summit skončil a my nemáme žádné příměří. Nedosáhli jsme tedy žádného pokroku. Nejsem si jistý, zda jsme něco ztratili. Ale žádný pokrok jsme neudělali.
Sloužil jste mimo jiné jako šéf Evropského velitelství ozbrojených sil USA. Zodpovídal jste se a také radil přímo americkému prezidentovi, tehdy to byl Barack Obama. Pokud byste byl v této pozici dnes, co byste ohledně války na Ukrajině poradil Trumpovi?
Dal bych mu téměř stejnou radu, jakou jsem dal prezidentu Obamovi v roce 2014, a to, že Amerika se musí zapojit a měli bychom garantovat vzdušný prostor Ukrajiny. Musíme Putinovi říct, že s leteckými útoky na Ukrajinu je konec, a pak to musíme prosadit.
Mluví se teď hodně o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Jak by podle vás měly vypadat, aby fungovaly?
Domnívám se, že Západ musí zakročit, a aby mohl tento úkol splnit, musí se zapojit i Spojené státy. Mělo by to vypadat tak, že by byly evropské pozemní síly podporované vzdušnými silami, včetně Spojených států. Ty by poskytovaly leteckou podporu a zpravodajské informace pro tyto evropské pozemní síly.
Generál Philip Breedlove
Philip Breedlove je americký generál letectva ve výslužbě. V letech 2013–2016 sloužil jako vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě a velitel amerických sil v Evropě. Během kariéry působil jako stíhací pilot F-16. Do Prahy přijel na armádní konferenci vzdušných sil.
Dobře, ale pokud by na Ukrajině byli vojáci z evropských zemí, tak by to znamenalo, že tam někteří můžou zemřít.
Ne nutně, protože nezapomeňte, že se jedná o bitvu v hlavě Putina. Bitva na zemi by mohla skončit velmi rychle. Zamyslete se nad tím: Říká se, že Rusko je světová supervelmoc. Už 11 let se snaží dobýt Ukrajinu a mají pod kontrolou asi 19 procent Ukrajiny, to není vítězství. Kdyby se Západ rozhodl, mohl by Rusko na Ukrajině snadno porazit vojensky.
Nicméně pokud Západ vyšle vojáky na Ukrajinu a Spojené státy poskytnou leteckou podporu a řekneme: Putine, přestaň!, a pokud je Putin natolik šílený, že zaútočí i tak, tak ano, znamená to, že vojáci mohou zemřít.
Tam směřovala moje otázka, je to cena, kterou jsme ochotní za pomoc Ukrajině zaplatit?
Ukrajinci umírají každý den. Muži, ženy, děti, starší lidé tam bojují o svou existenci. Pokud zbytek světa není připraven chránit rodící se demokracii, která bojuje o svůj život proti válečnému zločinci a jeho silám, pak nevím, proč máme armády.
Překonat odstrašování
Vraťme se ještě do roku 2014, kdy ruská armáda obsadila ukrajinský poloostrov Krym. V té době jste byl vrchním velitelem spojeneckých sil v Evropě. Jak na tu dobu vzpomínáte a tušil jste už tehdy, že Krymem to neskončí?
Nezapomeňme, že od roku 2008 se to stalo čtyřikrát – Gruzie, Krym, Donbas a pak celá Ukrajina. Čtyřikrát Putin shromáždil svou armádu, překročil mezinárodně uznávané hranice, zaútočil a pokusil se podrobit souseda.
Když se vrátíme do roku 2014, tak problémem v té době bylo, že Evropa byla s Ruskem zcela propojena v oblasti obchodu, především v oblasti energetiky, ale i v mnoha dalších oblastech, a mnoho Evropanů nechtělo žádné potíže, které by mohly narušit jejich obchodní vztahy s Ruskem. A tak Evropa tak trochu zavírala oči před tím, co se dělo na Krymu.
Panovala tedy atmosféra, že nikdo nechce eskalaci konfliktu, to bylo hlavní heslo. My vojáci respektujeme a dodržujeme civilní vedení armády. Naším úkolem je nabídnout jim možnosti, jejich úkolem je vybrat si. Když Rusové poprvé vstoupili na Donbas, nabídli jsme civilnímu vedení mnoho možností, ale panovaly obavy z eskalace.
A právě z toho Putin těží. Když se podíváte zpět na tu dobu, kdy téměř každých sedm dní vycházel článek o nových jaderných zbraních a o tom, že Rusové provádí cvičení s jadernými zbraněmi, a Putin neustále mluvil o třetí světové válce.
Tomu říkáme reflexivní kontrola ze strany Ruska. Využívali to, aby odstrašili západní vedení, a fungovalo to a funguje to dodnes. Jsme téměř zcela zastrašení a musíme se přes to přenést, musíme se naučit, jak reagovat.
Víte, v mé zemi čelil John F. Kennedy této situaci během kubánské raketové krize, přišel na to a zareagoval. V mé době čelil Ronald Reagan krizi s balistickými raketami středního dosahu, přišel na to a posunul se vpřed. Nyní čelíme naší vlastní krizi a už 11 let se snažíme přijít na to, jak překonat odstrašování, které Putin tak dovedně používá.
Zmínil jste, že po obsazení Krymu Rusy jste nabídli politikům několik možností, jak reagovat. Co se podle vás mělo udělat jinak, abychom se nedostali tam, kde jsme dnes?
Byla to řada možností od téměř žádné až po velmi významnou reakce, a doufali jsme, že dosáhneme něčeho, jako je bezletová zóna nebo oblasti bojových leteckých hlídek, abychom odradili Rusy.
Ale vše, co jsme navrhli, bylo považováno za příliš eskalující. Nemůžeme to udělat, protože Putin jistě zaútočí, říkali. No, nic jsme neudělali a Putin stejně zaútočil. Nikdy se nedozvíme, zda by to fungovalo, ale teď myslím, že se musíme vrátit a podívat se znovu na některé z těch stejných možností.
Měla by se Ukrajina stát v budoucnu členem NATO?
Už jsme jim to slíbili, že se jím jednou stanou. Věřím, že státy by měly držet své sliby.
Ano, jenže prezident Trump to vyloučil.
Je zřejmé, že dokud bude prezidentem Trump, Ukrajina se členem NATO nestane.