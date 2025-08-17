Pianista v Oděse oslavuje příchod nového dne hudbou. A s ním stovky dalších toužících po chvíli míru
V Oděse se za ruské invaze zrodila nová tradice: vítání dne libozvučnou klavírní hudbou. O víkendech se za úsvitu na břehu moře scházejí stovky lidí, aby přivítaly nový den plný válečných nejistot pozitivně. Muzika pro ně není turistickou atrakcí, ale spíš tolik potřebnou terapií, vypráví pro Radiožurnál zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín.
Myšlenka mořských koncertů vznikla náhodou. Před dvěma lety chtěl skladatel a klavírista Ihor Jančuk oslavit 1. října Mezinárodní den hudby jedním koncertem na nábřeží v Oděse při západu slunce.
„Koupil jsem pianino a postavil je na druhém schodu od moře. Odehrál jsem koncert a pianino zůstalo venku, abychom je na druhý den v klidu s přáteli odvezli,“ vypráví.
„Po koncertě mě a mé dva kamarády napadlo, že bychom mohli přivítat východ slunce u moře sklenkou kakaa. Rozhodl jsem se, že k tomu něco zahraju – a přesně v té chvíli vyšlo slunce. Byl to nezapomenutelný a těžko popsatelný pocit… Kolem se shlukli nejen ptáci, ale i lidi.“
Okamžik, který stojí za to opakovat
Tím by to mohlo skončit a Ihor by se navždy vrátil domů do Kyjeva, nebýt fotografa, který zrovna šel kolem. Vyfotil ranní koncert a snímek zveřejnil na Instagramu.
„Zachytil skvělý okamžik: idylu, štěstí, slunce… já a moji přátelé – a všichni se usmívají. Napadlo mě, že bych mohl uspořádat veřejný koncert za úsvitu, aby to mohli procítit všichni, kdo chtějí, nejen my,“ pokračuje Ihor.
„S touto myšlenkou jsem večer odjel do Kyjeva a po několika týdnech rutinní práce jsem se podíval na předpověď počasí, a ta říkala, že v Oděse je 25 stupňů. Pianino zůstalo ve městě u kamarádů a mě napadlo, že bych tam měl vyrazit. Z fotografie jsem vytvořil pozvánku na dva ranní koncerty, koupil jsem si jednosměrnou jízdenku do Oděsy, přivezl k moři pianino, naladil – a doteď tady hraju.“
Pianoterapie
Svojí snivou hudbou Ihor Jančuk doslova padl do noty spoustě lidí, kteří stejně jako on hledají v době války trochu míru a klidu.
„Sami lidi, kteří přicházejí na teď už pravidelné koncerty, to nazývají pianoterapií. Na sítích píšou, že nepotřebují psychologa, stačí přijít a poslechnout si živou hudbu, zvláště za úsvitu. Ráno je tu ticho, měkce a prakticky všichni jsou střízliví. Není tu zbytečný rámus a právo hlučet tu má jen moře,“ říká hudebník.
„Hraju celoročně, protože zimy jsou v Oděse mírné. Letos jsem vynechal jenom jeden víkend, a to kvůli silnému větru,“ dodává Ihor.
Nápad, který možná vstoupí do dějin
Mezi pravidelnými návštěvníky oděské pianoterapie patří i paní Irina, podle které sem za jeho hudbou jezdí lidé z celé Ukrajiny.
„Jsme pyšní na to, že se k nám Ihor Jančuk přestěhoval. Je to slavný a známý hudebník. A už je z něj Oděsan, protože před třemi měsíci se mu tu narodil syn Gabriel,“ usmívá se. „Ihor se u nás zjevil v pravý čas. V době války lidi začínají bláznit a tady můžou přijít na jiné myšlenky. Je to výrazná stránka v dějinách Oděsy a jsem přesvědčená, že o ranních koncertech se bude jednou psát i v příručkách.“
