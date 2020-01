‚Tu noc jsme přišli o kus města.‘ Zoo v Krefeldu se otevírá po ničivém požáru v pavilonu opic

„Chodila jsem tam pravidelně, protože tam byli dva mí oblíbenci. Ty dvě staré gorily byli úžasné a často jsem je navštěvovala,“ řekla Monika Hermannsová, která stojí u vchodu před krefeldskou zoologickou zahradou. Okolo malé opičí sochy září stovky svíček, mezi kterými leží dětské kresby, smuteční vzkazy anebo fotky gorilího samce Massy. V pavilonu žil skoro pětačtyřicet let.

Požár pavilonu v německé zoo zabil přes třicet opic a lidoopů. Oheň zřejmě způsobily lampiony Číst článek

„Byl to můj miláček. Vždycky, když mě spatřil, tak jsme spolu navzájem určitým způsobem komunikovali. Když jsem se o tom neštěstí dozvěděla, tak jsem celý den jen plakala,“ vzpomínala Hermannsová a znovu jí slzí oči. Všechna zvířata znala podle jména a brala je za kamarády.

„Když jsem tu byla poprvé, tak tu byli akorát Boma a Massa. Teprve později přišli další. Pokaždé, když jsem vešla do pavilonu, tak sem je vždycky po jednom zdravila,“ dodala.

Pieta za uhynulé opice

Tragédie spojila celé čtvrtmilionové město - na pietní vzpomínku dorazil i jeho starosta Frank Meyer.

„Tu noc jsme nepřišli jen o vzácné a cenné druhy zvířat. Přišli jsme taky o kus našeho města. Pavilon opic tu stál od roku 1975, to už je několik generací. Naši občané tu byly poprvé coby děti se školkou nebo s rodiči, a později tam chodili s vlastními dětmi. Některá zvířata jsme znali odmalička a sledovali jsme, jak rostou. Byla to součást naší obce, a místní se s tou tragédií ztotožňují,“ připomněl.

Výjimkou v tomhle ohledu není ani sám starosta.

„Jsem o rok starší než ten pavilon. Návštěva zahrady s prarodiči je jednou z mých nejstarších vzpomínek. Máme odtamtud plno fotek do rodinného alba, a sám jsem tam pak vodil svoje děti. Takže i mě se to hluboce dotýká. Ta noc byl jeden z nejhorších okamžiků, které se v našem městě staly,“ popsal.

Vedení zoologické zahrady se chce nejdřív vyrovnat s neštěstím, společně s radnicí ale věří, že se opice do výběhu zase jednou vrátí. „Hned ráno po požáru jsme se s vedením zoo dohodli, že si k tomu brzy sedneme. A domluvíme se, co bude dál. Nová stavba, alespoň pro teď, nepadá v úvahu, na to už nemáme čas,“ vysvětlil.

V září jsou v Severním Porýní-Vestfálsku obecní volby, a na větší rozhodnutí se tak musí počkat. „Teď jde hlavně o finanční stránku, protože se bavíme o desítkách milionů eur. Zemská vláda nám už přislíbila podporu a taky místní se v tom velmi angažují. Z celého Německa k nám putují dary, takže bude to výzva, ale s takovou vervou to zvládneme,“ uzavírá starosta Meyer.

Lampion v Troji

Podobný lampion, jaký způsobil požár německého pavilonu, se během silvestrovské noci snesl i do výběhu slonice v zoo v pražské Troji.

„Lampion štěstí, který dnes ráno uvízl na plotě našeho dvora. Stačilo pět metrů a dopadl na hromadu suchého okusu,“ přetlumočil slova jednoho z ošetřovatelů Martina Kristena ředitel zahrady Miroslav Bobek ve svém facebookovém příspěvku.

Bobek řekl deníku Právo, že se s něčím takovým setkal poprvé. „Je možné, že mě o tom dříve neinformovali a učinili tak až nyní v souvislosti s ohromnou tragédií, která se odehrála u našich sousedů. A to všechno kvůli pitomým lampionům štěstí,“ dodal.