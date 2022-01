Biden mířil do Pittsburghu mluvit o investicích do infrastruktury. Krátce předtím se zřítil most

V americkém městě Pittsburgh se v pátek zřítil silniční most, a to jen několik hodin před návštěvou amerického prezidenta Joea Bidena. Šéf Bílého domu do Pensylvánie mířil kvůli propagaci balíku investic do infrastruktury, který vyčlenil finance i na údržbu silnic a mostů. Úřady v Pittsburghu zaznamenaly deset zraněných, z nichž čtyři museli být hospitalizováni, ovšem žádné mrtvé. Příčina kolapsu se vyšetřuje, napsala agentura AP.

Most nad říčkou v parku Frick Park východně od centra Pittsburghu se zřítil kolem šesté hodiny ráno místního času (poledne SEČ). Podle šéfa městských hasičů Darryla Jonese na něm byla v době neštěstí asi čtyři vozidla včetně autobusu veřejné dopravy s asi třemi cestujícími.

„Soudě podle denní doby, kdyby ten autobus jel opačným směrem, do centra města, bylo by pravděpodobně v autobuse víc lidí a pochopitelně to mohla být mnohem, mnohem horší situace,“ řekl mluvčí okresního dopravního podniku Adam Brandolph. AP uvádí, že záchranáři se museli spouštět na lanech a utvořili lidský řetěz ve snaze dostat se k lidem, kteří uvázli v dlouhém kloubovém autobuse. Pátrání po možných obětech pokračovalo i po několika hodinách.

CORRECTION: A four-lane bridge in Pittsburgh collapsed hours ahead of a visit by President Joe Biden to the Pennsylvania city. We are deleting a previous tweet which said it was a two-lane bridge https://t.co/mzjBka2CqI pic.twitter.com/lONDeVXJgH