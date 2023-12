Amerických ‚pivařů‘ ubývá. Pivovary v USA hlásí nejnižší odbyt piva za čtvrt století

Odbyt piva ve Spojených státech od ledna do září klesl o více než pět procent a za celý letošní rok bude zřejmě nejnižší za poslední čtvrt století. Letošní bojkot piva Bud Light změnil poměry v pivovarnickém průmyslu a vynesl na první místo v USA mexické pivo Modelo Especial. Zároveň mnoho lidí přestalo pivo úplně pít. S odvoláním na údaje společnosti Beer Marketer's Insights to ve středu napsal ekonomický list The Wall Street Journal.

Washington 23:28 27. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít