Tažení Kremlu proti Carlsbergu: dosazený ředitel touží po znárodnění. Pivovary voní i žateckým chmelem

Odchod pivovarského koncernu Carlsberg z ruského trhu čím dál více připomíná otevřenou válku. Web iROZHLAS.cz nabízí vhled do spletitého dění. Nechybí zatýkání vrcholných manažerů, obviňování z podvodu ani silná slova v ruské státní televizi. A roli v celém případu hraje i malá firma zaregistrovaná v českém Žatci. Petrohrad 5:00 20. prosince 2023

V polovině listopadu do petrohradského sídla pivovarské společnosti Baltika dorazili vyšetřovatelé z ruského ministerstva vnitra. Ve vazbě skončil bývalý ředitel této firmy Denis Šerstennikov a jeho zástupce Anton Rogačevskij.

Zatykač byl vydán také na hlavní právničku Baltiky Jelenu Kuzminovou, ta ale několik dnů předtím opustila Rusko. Nyní žije v jedné evropské zemi a domů se zjevně nechystá. Všichni byli obviněni z podvodu a „zavinění majetkové škody zneužitím důvěry“. Podle vyšetřovatelů během jednání o prodeji Baltiky převedli obchodní značky piv koncernu na mateřskou společnost Carlsberg.

Pivovar Baltika byl založen v roce 1991 a rychle rostl, mimo jiné díky tomu, že vařil na moderním vybavení a pivo tak bylo kvalitnější než valná většina konkurence s varnami ze sovětského období. V roce 2008 celé pivovary Baltika i s jejich dceřinými společnostmi koupil dánský Carlsberg. Postupně se Baltika stala nejen největším ruským pivovarským koncernem, ale také druhou největší evropskou pivovarskou společností.

Placení ‚pokuty‘ Kremlu

Po začátku ruského vpádu na Ukrajinu v únoru loňského roku se Carlsberg rozhodl z ruského trhu odejít. Podobně jako jiné západní firmy zjistil, že to nebude nic jednoduchého. Vyhrály ty společnosti, které byly rychlé. Třeba francouzský Renault prodal automobilku VAZ ruským manažerům a ještě si ve smlouvě vymínil, že během příštích čtyřech let si může VAZ koupit zpět za stejnou částku.

Postupně se ale Kreml rozhodl, že zahraniční investoři musí za svůj odchod pořádně zaplatit. Nyní prodeje schvaluje zvláštní vládní komise, včetně ceny. Ta nesmí být vyšší než polovina tržní hodnoty a ještě musí zaplatit „pokutu“ v podobně daní za několik let.

Další problém byl na straně prodávajících, kteří nemohli svá aktiva prodat někomu, kdo je na západních sankčních seznamech. Což okruh zájemců výrazně omezovalo.

Putinův známý ve vedení

Carlsberg po dlouhých měsících nakonec kupce nalezl. V červnu tohoto roku vedení společnosti oznámilo, že již podepsalo předběžnou dohodu. Jenže o pár týdnů později vše bylo jinak. 16. července ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret, kterým předal akcie Baltiky a ruských podniků francouzského koncernu Danone do správy Fondu národního majetku. V případě Danone to bylo zdůvodněné obavami o „potravinovou bezpečnost“, s pivovary se Kreml s vysvětlením ani neobtěžoval.

Zajímavé také bylo, kdo společnosti nově vede. Do čela společnosti Danone Russia byl jmenován Ibrahim Zakrijev, jehož hlavní kvalifikací je fakt, že je synovcem čečenského lídra Ramzana Kadyrova.

Ředitelem Baltiky byl jmenován známější člověk, někdejší zakladatel a dlouholetý ředitel tohoto pivovarského koncernu Tejmuraz Bollojev. Ten je dlouholetým známým Vladimira Putina z dob působení současného prezidenta na petrohradské hranici a je dodnes členem dozorčí rady judistického klubu Javara - Něva, kde Putin trénoval.

Vladimir Putin při judistické rozcvičce, rok 2019 | Zdroj: Reuters

„Docela mě to překvapilo, protože to nějakou dobu vypadalo, že je Bollojev v nemilosti. Před olympiádou v Soči byl šéfem korporace Olimpstoj, která budovala infrastrukturu pro hry. No a nebyla s tím v Kremlu úplně spokojenost,“ řekl serveru iROZHLAS.cz ruský novinář Denis Puzyrev, který vede telegramový kanál Pjannyj master.

Hovoří velmi diplomaticky, protikorupční aktivisté odhadují, že při přípravě her v Soči se ze zhruba 50 miliard dolarů více než čtvrtina rozkradla. Nicméně nyní bylo zjevně Bollojevovi odpuštěno.

Ztráta kontroly

Zatímco Danone vyvlastnění svých aktiv v Rusku prakticky nekomentuje, Carlsberg se s tím smířit nehodlal. Šéf Carlsbergu Jacob Aarup-Andersen označil ztrátu kontroly nad ruskými aktivy jako „krádež“. A tím se vracíme k začátku celého příběhu.

Těsně před předáním akcií Baltiky ruskému Fondu národního majetku tehdejší manažeři ruské dcery Carlsbergu prodali práva na část ruských obchodních známek Baltiky firmám, které mají registrace v Kazachstánu a Arménii.

Baltika měla dvě skupiny obchodních známek. Jedna byla licenční výroba brandů jako Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg nebo Holsten. Hned po odcizení ruských aktiv Carlsberg zakázal jejich používání. To nové vedení Baltiky napadlo u soudu a nikoliv překvapivě ruský arbitrážní soud jeho žádosti vyhověl a proto i nadále petrohradský pivovar může tyto značky vyrábět.

„Nicméně v tom není zásadní problém. Licenční smlouva stejně vyprší na jaře roku 2024 a to ani ruský soud nebude ignorovat,“ uvedl Puzyrev.

Aromatický žatecký chmel

Jiná situace je u druhé skupiny obchodních značek, které si vytvořila sama Baltika. Jde o piva Baltika, Jarpivo, Arsenalnoje, Žatecký Gus a další. Práva na tyto značky nyní patří na dvacet let v firmám z Kazachstánu a Ázerbájdžánu. Nikoliv v Rusku, ale v dalších jedenácti zemích, převážně státech bývalého Sovětského svazu.

Jestliže Jarpivo nebo Arsenalnoje jsou regionální značky pivovarů, které Baltika postupně pohltila, Žatecký Gus je trochu jiný příběh. Značka vznikla v roce 2011 a tváří se jako české pivo. Etiketa je v češtině a tvrdí se zde, že jde o „tradiční světlé pivo“, které je „svařeno s aromatickými žateckým chmelem“ (orfografie zachována).

„Tehdy to byla móda vařit rádoby tradiční česká a německá piva. Ale Baltika narazila. Ruský patentní úřad odmítl značku zaregistrovat s odůvodněním, že jde o klamání spotřebitele ohledně původu piva. Vedení koncernu řeklo, že to není problém. Přímo v Žatci si zaregistrovalo firmu Garfio Czech Republic s.r.o. a práva na značku předalo právě jí. Baltika je jejím stoprocentním majitelem. Protože znárodnění Baltiky asi těžko uznají soudy v EU, takže s vysokou mírou pravděpodobnosti firmu ovládne Carlsberg,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz Puzyrev.

Tím se konflikt dostal na další úroveň. Tejmuraz Bollojev nyní tlačí na to, aby akcie Baltiky, které byly Putinovým dekretem předány do správy státního fondu, byly znárodněny. To by byl precedent, zatím žádná zahraniční společnost nacionalizována nebyla. Ovšem vzhledem k jeho blízkosti k Vladimiru Putinovi ekonomičtí analytici považují takový vývoj za možný.

Carlsbergu tak zůstanou jen práva na některé značky, včetně Žateckého Guse. Otázka ale je, nakolik ho bude moci využít. Mimo státy bývalého Sovětského svazu, kde jde o poměrně známý brand, tento jinak velmi průměrný ležák asi těžko udělá díru do světa.