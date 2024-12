Placené ‚klimatické volno‘ proniká do pracovního práva. Španělsko ho jako první zavádí v celé zemi

Povodeň vám zničí dům nebo příjezdovou silnici – a vy máte placené volno, abyste se s tím mohli vypořádat. I pracovní právo reaguje na změnu klimatu a Španělsko se stalo první zemí, kde teď koncept klimatické dovolené zavedli celonárodně. V omezené míře už ale funguje i jinde. Madrid/Praha 13:39 9. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Auta na kolejích po silných deštích ve městě Alfafar na jihovýchodě Španělska | Foto: Susana Vera | Zdroj: Reuters

V případě Španělska jde o reakci na nedávné deště a povodně ve Valencii s více než 200 oběťmi. Ale nejenom na tuto událost, řekla v televizi RTVE ministryně práce Yolanda Díazová.

„Je evidentní, že tu máme klimatický stav nouze. Kvůli letním vedrům jsme museli upravit pravidla pro venkovní práci. Teď bohužel utrpěla Valencie, ale i mnoho dalších zaplavených míst v naší zemi. Aby lidé nemuseli v těchto situacích riskovat, poprvé zavádíme nárok až na čtyřdenní placené klimatické volno,“ popsala.

V praxi to znamená, že zaměstnanci budou mít nárok nejít do práce, pokud by to pro ně kvůli extrémnímu počasí nebylo bezpečné. Má to určité podmínky – nárok vzniká například jen poté, co úřady vyhlásí stav ohrožení, zaměstnanec nemá možnost pracovat z domova a podobně.

Zákon byl schválen spolu s dodatečnou pomocí skoro dvou a půl miliard eur oblastem postiženým nedávnými povodněmi, při kterých kromě obětí na životech, byla zničena infrastruktura za miliardy eur a tisíce lidí musely opustit své domovy.

Dílčí obdobu španělského klimatického volna najdeme také v některých kanadských provinciích, především pro státní zaměstnance. Také na Novém Zélandu s tímto konceptem pracují.

Volno na to, aby se lidé mohli vypořádat s následky povodní, požárů a podobných změnou klimatu zesilovaných událostí, poskytují svým zaměstnancům také přímo některé firmy. Najdeme je třeba ve Spojených státech, ve Spojeném království nebo v Německu.

V Česku nic podobného španělskému klimatickému volnu neexistuje. Zřejmě nejblíž k tomu má nárok na neplacené volno, pokud se lidé kvůli následkům třeba právě povodní nemohou dostat do práce. Známe to jako překážku na straně zaměstnance.

Konkrétní příklad takové situace popisovala pro Radiožurnál při zářijových povodních advokátka Marika Dlouhá: „Zaměstnanec odstraňuje následky povodně na vlastním majetku, ale musí tam být veřejný zájem – třeba narušená statika domu. Nebo jde o případy, kdy zaměstnanec poskytuje dobrovolnickou pomoc v rámci odstraňování následků povodní. Nebo vykonává v té souvislosti povinnost, kterou mu ukládá zákon.“

Na placenou formu toho, čemu se teď ve Španělsku říká klimatické volno, Češi nárok nemají. Samozřejmě může vyplynout z dobré vůle zaměstnavatele při situacích, jako byly letošní povodně.