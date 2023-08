‚Plameny nepostoupily ani o metr‘. Požáry na španělském Tenerife a v Turecku jsou pod kontrolou

Požár na španělském ostrově Tenerife už se nešíří. Požáry na severozápadě Turecka, v Portugalsku a v Itálii se během čtvrtka také podařilo dostat zcela nebo do značné míry pod kontrolu. S odkazem na úřady jednotlivých zemí o tom informovala agentura AP. Španělsko je v pohotovosti kvůli vlně veder, Barcelona lidem bez domova rozdává lahve s vodou a pokrývky hlavy, napsal deník The Guardian. Istanbul 17:16 24. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasicí letadlo nad Tenerife | Zdroj: Reuters

Na Tenerife oheň spálil 150 kilometrů čtverečních a předseda regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo si pochvaloval, že poprvé za více než týden „plameny nepostoupily ani o metr“.

Hasiči by podle něj měli ještě během čtvrtka ohlásit, že je požár zcela pod kontrolou. Zároveň ale varoval, že s rostoucími teplotami by se oheň mohl opět rozhořet. Z celkem 12 000 evakuovaných jich mimo domov zůstává už jen 200, píše AP.

V Barceloně ve čtvrtek o půlnoci klesla teplota na 30 stupňů Celsia poté, co během dne vystoupala až na 38,8 stupňů a překonala 13 let starý rekord. Ve španělském městě je také vysoká vlhkost a kombinace těchto dvou prvků do města přinesla dusivé vedro.

Barcelona rozeslalo varování 3600 lidem z nejvíce ohrožených skupin. Úřady také začaly organizovat zalévání městské zeleně poté, co minulý týden jedna suchá palma spadla na ženu a usmrtila ji, píše The Guardian.

Voda z Dardanel

V provincii Çanakkale na severozápadě Turecka se podařilo oheň dostat pod kontrolu za méně než 48 hodin od propuknutí, a to navzdory vysokým teplotám a silnému větru, uvedl podle AP turecký ministr zemědělství a lesnictví Ibrahim Yumakli. Požár si vyžádal evakuaci 11 vesnic, dobrovolný hasič a šest lidí se nadýchalo kouře a zůstávají v péči zdravotníků.

„Jsme velmi rádi, že nikdo nepřišel o život. Přesto je nám velmi líto živočichů z ekosystému, který byl zasažen,“ uvedl Yumakli.

V souvislosti s nabíráním vody pro hašení se ve středu zastavil provoz v průlivu Dardanely, částečně byl obnoven ještě ve středu večer. Podle ministra je ale provoz obnoven stále jen částečně, jednou plavební cestou.

Během čtvrtka se podařilo hasičům získat kontrolu nad dvěma rozsáhlými požáry v Portugalsku a jedním menším v Itálii, uvedla AP.