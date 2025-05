Plán dobýt Gazu se může zamotat. ‚Řada izraelských záložáků odmítá narukovat,‘ říká odbornice

„Není to motivované bezpečnostně, ale politicky,“ říká odbornice na Izrael Irena Kalhousová o nově schváleném operačním plánu Izraele, který počítá s dobytím a následným držením Pásma Gazy. Plán nicméně může narazit na problémy při povolávání záložníků a bude zajímavé, jak se s tím izraelská armáda popere, míní analytička. Nejasnosti však panují i nad tím, jak bude Gaza v případě izraelské okupace spravována. Rozhovor Tel Aviv 6:25 6. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelští vojáci hlídkují na silnici poblíž hraničního plotu s Gazou | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Izraelský bezpečnostní kabinet schválil rozšířit ofenzivu v Pásmu Gazy, podle médií přitom počítá s „dobytím Gazy a držením území“. Jak toto rozhodnutí hodnotíte?

Hodnotím to jako něco, co není úplně překvapivé, protože (izraelský premiér) Benjamin Netanjahu víceméně zcela otevřeně mluvil o tom, že není připraven válku ukončit. Naopak je spíš nakloněn rozšíření operace, pokud Hamás neudělá zásadní ústupky ve prospěch požadavků, které měl Izrael. Hamás je celkem nepřekvapivě neudělal, takže v tomto smyslu to není překvapivé rozhodnutí. Samozřejmě je otázkou, čím je rozhodnutí motivované. A myslím, že není motivované bezpečnostně, ale politicky.

Kdo je Irena Kalhousová? Je ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Přednáší na Fakultě sociálních věd, dříve působila především v think-tancích jako analytička v Institute for National Security Studies v Tel Avivu nebo výzkumnice v Interdisciplinary Center v izraelské Herzliy. Specializuje se na Izrael, arabsko-izraelský konflikt a bezpečnost na Blízkém východě. Doktorát získala na London School of Ecomomics and Political Science.

Podle Netanjahua má plán zajistit jak porážku Hamásu, tak i osvobození rukojmích. Je ale tento plán realizovatelný? Nenaznačují předešlé zkušenosti, že osvobození rukojmích vojenskou silou v Gaze nefunguje?

Samozřejmě, že nefunguje. To není nic, o čem by se dalo spekulovat. Vojenským způsobem se Izraeli podařilo osvobodit nějakých osm lidí a ostatní, kteří se dostali ven, byli vždy propuštění v rámci dohody s Hamásem. Podle svědectví propuštěných lidí naopak víme, že když se bezpečnostní situace v Gaze zhoršila, to znamená, když probíhala ofenziva, pocítili to fyzicky i rukojmí. Podle toho se k nim chovali i ti, kteří je drží. Rodiny rukojmích nyní vydaly prohlášení ve smyslu, že Benjamin Netanjahu a jeho kabinet rukojmí odepsali. To podle mě vypovídá o tom, jaká je šance, že se vojenským způsobem dostanou tito lidé domů.

6:23 Izrael chce oslabit syrskou vládu. Ochrana drúzů je spíš záminka pro útok na Damašek, tvrdí Tureček Číst článek

Čím přesně je tedy podle vás rozhodnutí motivované?

Tím, že Benjamin Netanjahu může. Spojené státy pod novou administrativou přestaly fungovat jako síla, která do určité míry omezuje to, co Izrael v Gaze dělá. A Benjamin Netanjahu má naprosto volné ruce, nebo se tak alespoň cítí.

A díky tomu, že má vládu složenou z politických stran, které si přejí pokračování války, a minimálně extrémní křídlo má ambice na permanentní okupaci Gazy a návrat židovských osadníků do Gazy, a díky Donaldu Trumpovi má také příslib, že by mohla být Gaza bez Gazanů, to hodlá Benjamin Netanjahu implementovat. V prohlášení nezaznělo to nejhorší, tedy že cílem této operace je etnická čistka Gazy, ale bohužel víme, že tento návrh je i díky tomu, že to vyslovil Donald Trump, něčím, co v Izraeli v tuto chvíli zaznívá.

Záložáci odmítají narukovat

Do jaké míry je v této otázce izraelské vedení jednotné? Podle zpráv izraelských médií náčelník generálního štábu Ejal Zamir izraelské ministry v minulých dnech varoval, že v případě zahájení velké operace v Pásmu Gazy může Izrael zbývající rukojmí „ztratit“, izraelští ministři ale jeho varování nevyslyšeli. Je tedy patrný určitý rozkol mezi izraelskou vládou a armádou?

Izrael začal posílat desítky tisíc povolávacích rozkazů. Dle Reuters mobilizuje armádu pro ofenzivu v Gaze Číst článek

Myslím, že politické vedení je jednotné. Tam se to liší jen v otázce radikálnosti. Například Itamar Ben Gvir (izraelský ministr národní bezpečnosti – pozn. redakce) měl v rámci bezpečnostního kabinetu hlasovat proti tomu, aby Izrael obnovil humanitární pomoc, což ale nakonec prošlo a humanitární pomoc by měla být obnovena.

Nicméně rozkol mezi bezpečnostní komunitou a politickým vedením je dlouhodobý. Je zajímavé, že i poté, co se stal Zamir novým náčelníkem generálního štábu a byl vybrán už touto reprezentací, s nimi není v těchto věcech zajedno. Odcházející šéf Šin Betu (vnitřní zpravodajské služby – pozn. redakce) Ronen Bar už dlouho mluví o tom, že spousta bezpečnostních rozhodnutí vlády je motivováno politickým zájmem Benjamina Netanjahua a jeho vlády, nikoliv zájmy bezpečnostními. Takže rozkol tam je, ale nakonec to jsou politici, kteří rozhodují, nikoliv bezpečnostní složky. Ty mohou dávat doporučení, ale rozhodnutí je na vládě.

Ještě se to může zajímavým způsobem zamotat, protože spousta záložáků odmítá znovu narukovat. Počty se liší jednotka od jednotky, ale někdy se hovoří o 30 až 40 procentech. Bude tedy ještě zajímavé, jak se izraelská armáda případně popere s tím, že nebude mít dostatek záložáků na to, aby takhle velkou operaci zahájila. Mají totiž vyměnit jednotky na Západním břehu a na Golanech, aby je tak uvolnili pro Gazu.

Z Pásma Gazy americká Riviéra? ‚Bizarní‘ Trumpův plán se rovná čistkám a ohrožuje příměří, míní expert Číst článek

Jedná Netanjahu také v rozporu s představami značné části izraelské společnosti? Podle nedávných průzkumů se totiž většina izraelské populace vyslovuje pro druhé kolo příměří s Hamásem a propuštění rukojmích.

To je další věc. I když je veřejné mínění rozpolcené v tom, kdo si přeje ukončení války permanentně a kdo by si ho přál jen do doby, než dojde k propuštění rukojmí, obecně je určitě pravda, že velká část Izraelců dává přednost krokům, které povedou k propuštění rukojmích. Průzkumy veřejného mínění to ukazují poměrně jasně, ale tato vláda jedná jinak.

Benjamin Netanjahu chce, aby vláda přežila do konce volebního období. To je jeho priorita. Proto jde na ruku těm členům vlády i členům samotného Likudu, kteří razí představu, že je potřeba využít příležitosti, kdy je v Americe Donald Trump, a dosáhnout maximalistických cílů. Ty stále ale nejsou zcela jasně definované, protože se nemluví o tom, jakým způsobem bude Gaza spravována, pokud ji bude okupovat Izrael, kdo bude mít na starosti humanitární pomoc, rekonstrukci Gazy a kdo bude mít politickou kontrolu nad Gazou.

S cílem vyvinout tlak na Hamás Izrael v březnu zastavil dovoz potravin a léků do Pásma, podle humanitárních organizací tak systém pomoci v Gaze čelí „totálnímu kolapsu“. | Foto: Hatem Khaled | Zdroj: Reuters

Gazané drceni z obou stran

Podle serveru The Times of Israel izraelský plán počítá s tím, že armáda ofenzivu vystupňuje až po Trumpově návštěvě v regionu, která je plánována na příští týden. Do té doby chce Izrael využít čas k dosažení dohody s Hamásem o příměří a o rukojmích. Je tedy podle vás šance, že by k rozšíření ofenzivy nemuselo dojít, pokud by byla nějaká dohoda s Hamásem na stole? Nebo jak si ten odklad vysvětlit?

23:46 Izrael používá blokádu jako zbraň. Zásoba potravin a léků v Pásmu Gazy vydrží tak měsíc, říká zpravodaj Číst článek

Pokud je to strategie, jak ještě víc přitlačit Hamás ke zdi, jinak je tu hrozba ofenzivy, v tom případě je to chytrý krok. A uvidíme, jestli to s Hamásem pohne. Já si ale myslím, že to není takto míněno. Hamás prokázal, že s ním tyto věci nepohnou. Ani blokáda humanitární pomoci, která opravdu znamená, že je v Gaze hlad, a ani zkáza Gazy nedotlačila Hamás k nějakým větším ústupkům. Nevím, jestli se to v posledním týdnu nějakým způsobem změní. Trumpova návštěva Blízkého východu je každopádně zajímavá.

Myslela jsem si, že tam Trump bude chtít jet už s nějakou vizí pro rozšiřování Abrahámovských dohod, že to bude jeden z požadavků a nabídek, které bude mít vůči arabským zemím, především tedy Saúdské Arábii. To ale bude samozřejmě vyžadovat ukončení války v Gaze a zatím se zdá, že to není téma, se kterým tam jede. Vypadá to, že hlavním tématem jsou ekonomické bilaterální vztahy a že velký projekt Donalda Trumpa, tedy Abrahámovské dohody nebudou tím hlavním. To pak dává Netanjahuovi možnosti pokračovat ve vojenské operaci.

Farmaceutka v Gaze: Před příměřím jsem si připadala jako ve středu fronty. Střelba byla slyšet každý den Číst článek

Co rozhodnutí bezpečnostního kabinetu znamená pro civilní obyvatelstvo v Pásmu Gazy, které nyní ohromně trpí blokádou a které má být navíc přesunuto na jih pásma?

Jsou vlastně drceni z obou stran. Na jednu stranu je tam Hamás, který zneužívá humanitární pomoc, jakékoliv kritické projevy trestá brutálním způsobem a používá Palestince jako štíty pro sebe sama. A na druhou stranu je tam Izrael, který skrze prohlubování utrpení Palestinců doufá v to, že se pozice Hamásu změní. V posledních měsících se ale ukázalo, že se nezmění. A vojenská operace situaci Gazanů výrazně, výrazně zhorší.

Jestli se budou muset přesouvat z různých sektorů podle toho, jak bude operovat izraelská armáda, je samozřejmě problém, jakým způsobem Izrael zajistí humanitární pomoc. I když o tom začíná alespoň mluvit, není vůbec jasné, jestli budou zóny, kam budou muset Palestinci odejít, bezpečné, jestli se podaří zajistit, aby se do těchto zón nedostali představitelé Hamásu a tím pádem se opět nestali cílem izraelského bombardování. Otázek je strašně moc, ale dá se s jistotou říct, že to pro ně bude znamenat další prodloužení strašně špatné situace, ve které jsou už od (předloňského) 7. října.