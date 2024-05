Plán na konec války v Gaze by rozzuřil Netanjahuovy extremistické partnery, vysvětluje Kalhousová

Česko by se podle prezidenta Petra Pavla mělo připojit k těm, kdo usilují o co nejrychlejší zastavení konfliktu v Gaze. Při nedělním útoku na uprchlický tábor poblíž Rafahu zahynulo 45 lidí, což izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil za tragickou nehodu. „Musíme se ptát, jestli cena, kterou platí civilisté, není příliš vysoká,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií. Interview Plus Praha 21:08 29. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Izrael i jeho armáda podle ní budou muset nedělní útok prošetřit už proto, aby ochránili sami sebe, protože mezinárodní soudy se podobnými případy zabývají tehdy, když nedůvěřují místní justici.

„V Izraeli po různých iniciativách mezinárodních soudů vidíme prohlášení, jaká jsme před několika měsíci neviděli. Tedy že budou činy prošetřovat, ale otázkou je, jaký bude výsledek. Izrael je ve válce a převažuje étos, že se země brání a válka je spravedlivá,“ pokračuje.

Vojenská operace v Rafahu je i přes narůstající počty obětí stále přijatelná pro Spojené státy. Američané podle Kalhousové dobře vědí, jak složitá je válka proti teroru. Americké prohlášení vnímá jako projev opatrnosti i výraz spojenectví s Izraelem.

„Ale opět, jestli někdo dokázal Izrael přinutit k určitým ústupkům a obezřetnosti, tak to byly právě Spojené státy. Takže s kritikou, že nekriticky podporují izraelskou vládu, bych byla opatrná,“ dodává.

Konec války v plánu?

Britský deník Guardian ve spolupráci se dvěma izraelskými časopisy přišel se zjištěním, že izraelská tajná služba v posledních deseti letech odposlouchávala úředníky Mezinárodního trestního soudu ve snaze zabránit vyšetřování možných izraelských válečných zločinů na palestinských územích. Prokurátor Karim Khan nedávno navrhl zatykač na Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta i trojici vůdců Hamásu.

„Izrael sice tribunál neuznává, ale pokud soud vynese rozsudek, tak se už nikdy nepodívá do zemí, které jsou součástí Římské úmluvy. To, že zneužil Mosad, aby zjišťoval, co soud chystá, podle mě zapadá do seznamu problematických kroků, které už po mnoho let dělá. Je to obrovský problém pro Izrael v mezinárodním společenství,“ míní.

Problémy ovšem izraelského premiéra mohou brzy čekat i v domácí politice. Lídr opozice a zároveň člen válečného kabinetu Binjamin Ganc požaduje do 8. června předložení plánu na ukončení války v Gaze a k nalezení politického řešení, v opačném případě hodlá odstoupit.

To by si přála i Kalhousová, otázkou ale je, zda si to bývalý náčelník generálního štábu nerozmyslí z loajality vůči své zemi. Pokud by ale Netanjahu skončil, snad by i v jeho straně Likud pochopili, že je na čase dovést Izrael k předčasným volbám a začít proces obnovy izraelské politiky.

„Nemyslím si, že Netanjahu plán představí, součástí jeho politické strategie je nedělat velká a důležitá rozhodnutí. Ví, že když plán představí, aby uspokojil válečný kabinet, tak naprosto rozzuří své extremistické koaliční partnery, kteří naopak chtějí, aby Izrael okupoval Gazu,“ uzavírá.

Jak Kalhousová hodnotí uznání Palestiny ze strany Irska, Norska a Španělska? A v čem je dvoustátní řešení dobré pro Izrael? Poslechněte si celý rozhovor v úvodu článku.