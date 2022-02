Západ se zřejmě přibližuje k vyloučení Ruska z platebního systému SWIFT. Krok nově podpoří i Itálie

Rozhodnutí vyloučit Rusko z globálního platebního systému SWIFT bude učiněno do několika dnů, řekl agentuře Reuters guvernér jedné z centrálních bank v eurozóně. Obdobně hovořila také litevská premiérka Ingrid Šimonytéová. Tento krok se nově rozhodla podpořit nově také Itálie, která byla dosud proti. Kyjev 15:14 26. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italský premiér Mario Draghi | Zdroj: Reuters

„SWIFT je jen otázkou času, velmi krátké doby, dní,“ řekl guvernér centrální banky, který si nepřál být jmenován. „Je to dostatečné? Ne. Je to nezbytné? Rozhodně. Sankce mají smysl pouze tehdy, pokud to bude pro obě strany znamenat náklady. A toto bude nákladné,“ dodal.

Zakladatel systému SWIFT: Odstřižení Ruska by poškodilo i ekonomiku Evropy a zbytku světa Číst článek

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím sdělil, že italský premiér Mario Draghi během společného telefonátu odpojení Ruska od systému SWIFT podpořil. Řím byl dosud proti.

Italský premiér to zatím sám takto otevřeně neřekl, nicméně lídr italské Demokratické strany Enrico Letta na twitteru napsal, že „Mario Draghi potvrdil, že Itálie podpoří vyloučení Ruska ze systému SWIFT.“

List The Guardian napsal, že odříznutí Ruska od systému SWIFT se stalo pravděpodobnějším poté, co s návrhem souhlasil Kypr. Litevská premiérka Šimonytéová uvedla, že se zdá, že proti tomuto kroku už nezbývá žádný silný odpor.

V pátek oznámil německý ministr financí Christian Lindner, že i Německo je připraveno odstřihnout Rusko od systému SWIFT a v sobotu i maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó potvrdil, že i jeho země nebude na svém odmítavém postoji trvat. Zároveň nabídl Budapešť jako místo případných mírových rozhovorů Ruska a Ukrajiny.