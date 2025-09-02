Plavíme se, abychom prolomili obléhání, řekla Greta Thunbergová. S aktivisty míří podruhé na lodi do Gazy

Švédská aktivistka Greta Thunbergová se opět vypravila na lodi do Pásma Gazy, které čelí izraelskému útoku. Flotila s 350 propalestinskými aktivisty vyplula v pondělí v 19.00 z barcelonského přístavu. Okolo dvaceti lodí s palestinskými vlajkami je naloženo potravinami a zdravotnickými potřebami. Podle organizátorů je cílem mise „prolomit izraelské ilegální obléhání Gazy“, informoval britský zpravodajský web BBC.

Barcelona/Gaza Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Loď s propalestinskými aktivisty opustila barcelonský přístav

Loď s propalestinskými aktivisty opustila barcelonský přístav | Foto: Bruna Casas | Zdroj: Reuters

Globální mise flotily Sumud plánuje start ve dvou vlnách – první z Barcelony v pondělí večer a druhá z Tunisu ve čtvrtek 4. září. Aktivisté doufají, že se lodě setkají ve Středozemním moři, než vyplují směrem k Gaze, což by mělo trvat sedm nebo osm dní, píše BBC.

„Znovu se plavíme, abychom prolomili obléhání a otevřeli humanitární koridor,“ uvedla Thunbergová ve videozprávě.

Součástí flotily je například i punkový zpěvák Bob Vylan, který se proslavil kontroverzním skandování: „Smrt izraelským obranným silám.“ Vylan označil aktivisty, kteří míří do Gazy, za „odvážné jednotlivce“.

,Největší mise solidarity.‘ Aktivisté s Gretou Thunberg opět míří do Gazy, součástí budou desítky lodí

Číst článek

Greta Thunbergová se pokusila dostat symbolické množství humanitární pomoci do Pásma Gazy již v červnu na palubě lodi Madleen, která však byla zastavena izraelskými silami a aktivisté deportováni ze země pryč, jak už dříve psal web iROZHLAS.cz. Izraelské úřady tehdy označily aktivistický pokus za „reklamní tah“.

V březnu Izrael zavedl téměř tříměsíční úplnou blokádu zboží vstupujícího do Gazy, než koncem května pod mezinárodním tlakem povolil dovoz omezeného množství na území Pásma Gazy. Organizace podporovaná OSN následně vyhlásila, že v některých částech Gazy panuje hladomor.

Izrael se od té doby snaží zavést svůj vlastní distribuční systém prostřednictvím kontroverzní Nadace pro humanitární pomoc v Gaze, která byla kritizována humanitárními organizacemi.

Aktivistka Greta Thunbergová na palubě lodi mířící do Pásma Gazy | Foto: Nacho Doce | Zdroj: Reuters

epo Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme