Plavíme se, abychom prolomili obléhání, řekla Greta Thunbergová. S aktivisty míří podruhé na lodi do Gazy
Švédská aktivistka Greta Thunbergová se opět vypravila na lodi do Pásma Gazy, které čelí izraelskému útoku. Flotila s 350 propalestinskými aktivisty vyplula v pondělí v 19.00 z barcelonského přístavu. Okolo dvaceti lodí s palestinskými vlajkami je naloženo potravinami a zdravotnickými potřebami. Podle organizátorů je cílem mise „prolomit izraelské ilegální obléhání Gazy“, informoval britský zpravodajský web BBC.
Globální mise flotily Sumud plánuje start ve dvou vlnách – první z Barcelony v pondělí večer a druhá z Tunisu ve čtvrtek 4. září. Aktivisté doufají, že se lodě setkají ve Středozemním moři, než vyplují směrem k Gaze, což by mělo trvat sedm nebo osm dní, píše BBC.
„Znovu se plavíme, abychom prolomili obléhání a otevřeli humanitární koridor,“ uvedla Thunbergová ve videozprávě.
Součástí flotily je například i punkový zpěvák Bob Vylan, který se proslavil kontroverzním skandování: „Smrt izraelským obranným silám.“ Vylan označil aktivisty, kteří míří do Gazy, za „odvážné jednotlivce“.
Greta Thunbergová se pokusila dostat symbolické množství humanitární pomoci do Pásma Gazy již v červnu na palubě lodi Madleen, která však byla zastavena izraelskými silami a aktivisté deportováni ze země pryč, jak už dříve psal web iROZHLAS.cz. Izraelské úřady tehdy označily aktivistický pokus za „reklamní tah“.
V březnu Izrael zavedl téměř tříměsíční úplnou blokádu zboží vstupujícího do Gazy, než koncem května pod mezinárodním tlakem povolil dovoz omezeného množství na území Pásma Gazy. Organizace podporovaná OSN následně vyhlásila, že v některých částech Gazy panuje hladomor.
Izrael se od té doby snaží zavést svůj vlastní distribuční systém prostřednictvím kontroverzní Nadace pro humanitární pomoc v Gaze, která byla kritizována humanitárními organizacemi.