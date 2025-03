Plukovník: Letiště, sklady, rafinérie. Spojenci poskytují Ukrajincům také informace o cílech v Rusku

Šéf americké CIA John Ratcliffe ve středu potvrdil, že Spojené státy pozastavily zpravodajskou podporu pro ukrajinskou armádu. Jaké informace spojenci Ukrajincům poskytují? „Jde o informace o cílech vysoké vojenské hodnoty, o pohyblivých cílech v blízkosti bojové linie a o cílech v hloubce území Ruska,“ přibližuje pro Radiožurnál Libor Kutěj, plukovník generálního štábu a ředitel Ústavu zpravodajských studií brněnské Univerzity obrany. Rozhovor Washington/Kyjev 20:14 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pauza zpravodajských informací od USA ztíží Ukrajincům zaměřování cílů, varuje plukovník Libor Kutěj (ilustrační foto) | Foto: Inna Varenytsia | Zdroj: Reuters

Můžete říct, jaký typ informací spojenci, včetně Spojených států Kyjevu poskytují.

Nepochybně jde o informace o cílech vysoké vojenské hodnoty, o pohyblivých cílech v blízkosti bojové linie, ale současně o cílech v hloubce území samotné Ruské federace. Namátkou, řekněme, letiště, sklady pohonných hmot, rafinérie a podobně.

‚Ukrajina není slepá.' Přerušení pomoci tajných služeb USA podle plukovníka Kutěje ztíží Kyjevu zaměřování ruských cílů

S pomocí jakých nástrojů pracují americké zpravodajské služby při získávání informací důležitých právě pro Ukrajinu?

Všechny zpravodajské služby Spojených států využívají dostupných zpravodajských oborů. Některé používají širší spektrum, některé méně. To, co především přichází v úvahu ve prospěch Ukrajiny, je zejména signálové zpravodajství a obrazové zpravodajství.

Obrazové zpravodajství si můžeme představit jako využívání satelitů, senzorů na letounech, na dronech. Je to práce s obrazy, které jsou pořízeny těmito senzory a jejich vyhodnocování.

Signálové zpravodajství je o zachycování a interpretaci signálu. Toto jsou podle mého názoru technické prostředky zpravodajství, které jsou nejvíce využívány.

Mohlo při přerušení téhle spolupráce dojít k tomu, že ukrajinská armáda je „slepá“ proti ruským silám? V jakých situacích jí to především komplikuje život?

Určitě bych neřekl, že je slepá, to nepochybně není. Ale určitě dochází ke zhoršení situačního povědomí, spíše na té operační, než na taktické úrovni. Taktickou úroveň si podle mého názoru Ukrajinci dělají sami.

Nepochybně to není něco, co by bylo strategicky v hledáčku zpravodajských služeb Spojených států. Na druhé straně Spojené státy jsou určitě schopny jim dát širší povědomí o cílech pro operační úroveň rozhodování.