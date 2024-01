Katarský plyn pro Česko není bezprostředně důležitý. Dlouhodobý kontrakt může být riziko, soudí expert

Blízkovýchodní cesta českého prezidenta Petra Pavla dospěla ke druhému vrcholu. Po návštěvě blízkého spojence Česka, válčícího Izraele, zavítal do malé arabské země, zhruba dvoumilionového Kataru. Toto království je důležitým hráčem v regionu. Jednak má vliv na hnutí Hamás a prezident se u něj chce přimluvit za propuštění izraelských rukojmí odvlečených do Pásma Gazy, jednak jeho zástupci tzv. sedí na jedněch z největších zásob plynu na světě. RANNÍ PLUS Dauhá 23:23 17. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ventil plynovodu LNG terminálu v Německu | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Michal Kocůrek ze společnosti EGÚ Brno říká, že Katar momentálně nezajišťuje žádnou část tuzemské spotřeby plynu v podobě přímých dodávek. „Česká poptávka je primárně uspokojována především dovozy z Norska, takže momentálně můžeme říct, že katarský plyn pro nás není bezprostředně důležitý,“ dodává.

„Rezervace kapacit v LNG terminálech v Nizozemsku a Německu, které zajistila společnost ČEZ v roce 2022, byla nezbytným krokem pro jakákoliv další vyjednávání s Katarem. Ten je zaměřený na dodávky LNG na bázi dlouhodobých kontraktů na 20 a více let a zároveň potřebuje, aby byl jeho partner nejen stabilní a důvěryhodný, ale aby měl rezervované kapacity v terminálech,“ míní.

„Druhá rezervace v německém terminálu, která měla být k dispozici od roku 2027 na deset a více let, nahrává tomu, že by jednání s Katarem mohla začít, pokud Česko přijme tento závazek, což s sebou může nést rizika.“

Rozhodnutí, zda Česká republika přistoupí na takový kontrakt, je komplikovanější než u jiných zemí, které mají na globálním plynárenském trhu dlouhodobější silnou pozici.

„To, že se sami pokoušíme o dodávky zkapalněného zemního plynu na nějaké úrovni, je pozitivní, ale je otázkou, zda bychom měli zajít až tak daleko, že se zavážeme třeba na dvacet let, především v situaci, kdy poptávka není úplně jistá. Jednat se dá o více věcech – Katar se pokouší diverzifikovat své exportní portfolio a nabízet bezemisní alternativy, jako je modrý čpavek,“ popisuje.

Dodávky by se podle strategie měly diverzifikovat a jejich podíl by měl být pokaždé relativně malý.

„V aktuálním časovém horizontu můžeme vnímat jistou nestabilitu, v dlouhodobém třeba menší, ale to vykrývají dodávky z jiných, stabilnějších zemí, které mohou být méně stabilní v delším horizontu. To, že si rozdělíme dodávky do více různých zdrojů, eliminuje riziko, že by dočasně vypadly,“ říká Kocůrek.

Více podrobností si můžete poslechnout v záznamu celého rozhovoru. Moderuje Tomáš Pavlíček.