Plynovod Nord Stream 1 je opět v provozu. Dodávky do Evropy jsou obnoveny na 30 procent

Před zahájením desetidenní údržby byly dodávky na čtyřiceti procentech kapacity plynovodu. Ve čtvrtek bude provoz zatím na třiceti procentech kapacity zařízení, napsal na twitteru šéf německého regulátora sítě Klaus Müller s odkazem na údaje ruské státní firmy Gazprom, která je majoritním akcionářem provozovatele plynovodu.

Gazprom hodlá plnit své závazky, chyby v energetické politice dělá Západ, uvedl Putin k vývozu plynu Číst článek

Nord Stream 1 vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do Evropy. Mimo provoz byl od 11. července a zejména Německo vyjadřovalo obavy, že kvůli napjaté situaci mezi Ruskem a Západem vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu by se dodávky nemusely obnovit.