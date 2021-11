Plynovod Jamal začíná obnovovat tok ruského plynu do Německa. Od soboty proudil ze západu na východ

‚Nic se nenašlo, protože se nevyšetřovalo.‘ I po roce třetina Američanů věří tvrzení o ukradených volbách

Průzkum ukazuje i to, že skoro 4 z 10 lidí, kteří věří Trumpově lži o volebním podvodu, si myslí, že oprávněnou vlasteneckou reakcí je uchýlit se k násilí. To by bylo víc než 30 milionů Američanů.