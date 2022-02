Poblíž ukrajinského města Luhansk začal hořet plynovod. Zasáhla jej exploze, uvedla ruská média

Proruští separatisté tvrdí, že Ukrajina na východě země organizuje sabotáže a připravuje ofenzivu. Ukrajinská vláda to odmítla jako dezinformace. Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov naopak obvinil Rusko, že v oblasti organizuje provokace, aby přimělo ukrajinskou armádu k reakci.

„Plynovod zasáhla silná exploze,“ napsala ruská agentura Interfax. Zhruba o 40 minut později zasáhl výbuch údajně benzinovou stanici v Luhansku, který je metropolí samozvané Luhanské lidové republiky.

Povstalci na východě Ukrajiny oznámili evakuaci civilistů z Doněcka a Luhanska do Ruska a uvedli, že se obávají ukrajinské ofenzivy. V pátek u sídla vlády neuznávané Doněcké lidové republiky, kterou na východě Ukrajiny vyhlásili proruští separatisté, explodoval automobil.

U.S. President Joe Biden says he is convinced that Russia's Vladimir Putin has decided to invade Ukraine in the coming days https://t.co/4FWZkqVbpT pic.twitter.com/5igfYh1697