Spojené státy vyzvaly k ukončení prací na plynovodu Nord Stream 2. Hrozí uvalením sankcí

Americký ministr zahraničí Antony Blinken ve čtvrtek vyzval všechny subjekty podílející se na projektu Nord Stream 2 k okamžitému přerušení prací na tomto plynovodu. Dodal, že administrativa nového prezidenta Joea Bidena hodlá respektovat dříve přijaté právní předpisy o sankcích na podniky spojené s výstavbou.

Nord Stream 2 má přivádět zemní plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Spojené státy svůj negativní postoj k plynovodu zdůvodňují obavou z přílišné závislosti Evropy na ruském plynu. Kritici Washingtonu však tvrdí, že jeho cílem je zajistit v Evropě odbyt dražšímu zkapalněnému zemnímu plynu z USA.

„Jakýkoliv subjekt zapojený do projektu Nord Stream 2 se vystavuje hrozbě sankcí ze strany USA a měl by okamžitě ukončit práci na tomto plynovodu,“ uvedl Blinken. Upozornil, že americká vláda sleduje snahy o dokončení projektu a vyhodnocuje informace o subjektech, které se „zdají být“ do projektu zapojeny.

Rozdělení Evropy

Podle ministra je plynovod ruským geopolitickým projektem, jehož cílem je rozdělit Evropu a oslabit evropskou energetickou bezpečnost. „Jak říká prezident, Nord Stream 2 je špatným obchodem - pro Německo, pro Ukrajinu a pro naše spojence a partnery ve střední a východní Evropě,“ uvedl Blinken.

Sankční zákon, který vstoupil v platnost v letošním roce, požaduje, aby americké ministerstvo zahraničí uvalilo sankce na podniky, které pomáhají pokládat potrubí nebo poskytují služby, jako například pojištění. Téměř dvě desítky firem, převážně pojišťoven, nedávno projekt kvůli hrozbě sankcí ze strany Washingtonu opustily, napsala agentura Reuters.

Podle agentury DPA zatím Spojené státy kvůli plynovodu uvalily sankce pouze na ruský podnik KVT-RUS, která provozuje loď Fortuna pokládající potrubí pro Nord Stream 2. Tyto sankce zavedla ještě administrativa předchozího prezidenta Donalda Trumpa.

Plynovod v délce zhruba 1200 kilometrů má do Evropy transportovat 55 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně. Nynější podmořský plynovod Nord Stream, který je v provozu od roku 2011, má stejnou kapacitu. Plyn z projektu Nord Stream 2 má využívat i Česká republika, která se na něj napojí prostřednictvím nového plynovodu Eugal.