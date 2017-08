Po explozi ve škole v americkém Minneapolisu se zřítila část budovy. Dvě osoby se stále hledají

Budova se po explozi částečně zřítila a v troskách jsou uvěznění lidé. Záchranáři se k nim teď snaží dostat. Podle úřadů mohl výbuch způsobit nahromaděný plyn. Do soukromé křesťanské akademie chodí celkem 832 studentů.

Hasiči z trosek vytáhli tři lidi, ale další dva se stále pohřešují. Podle místních hasičů bylo pět osob převezeno do nemocnice, přičemž jedna z nich byla ihned propuštěna. Hasiči stále nepotvrdili, že by kdokoliv zemřel.

Allison Schmitzová, jejíž dítě do školy chodí, řekla serveru CBS, že lidé dostali 15 vteřin na to, aby evakuovali budovu po té, co zjistili, že uniká plyn.