Po letech opět ticho. KLDR na hranici odstraňuje reproduktory s vysíláním proti Jižní Koreji
Severní Korea začala na své straně hranice odstraňovat některé reproduktory s vysíláním namířeným proti Jižní Koreji, píše agentura Reuters s odvoláním na jihokorejskou armádu. Armáda uvedla, že tuto aktivitu zaznamenala v části pohraniční oblasti a že je potřeba ověřit, zda KLDR tyto reproduktory odstraní podél celé hranice.
Jižní Korea na začátku týdne dokončila odstraňování svých vlastních reproduktorů s protiseverokorejským vysíláním rozmístěných podél militarizované hranice. Soul odstranění reproduktorů označil za „praktický krok, který má pomoci zmírnit napětí“ mezi sousedními zeměmi.
Z jihokorejských hranic mizí ampliony s propagandou proti KLDR. Soul je odstraňuje kvůli zmírnění napětí
Číst článek
Jižní Korea na příkaz prezidenta I Če-mjonga přestala 11. června vysílat svou propagandu a písně hudebního stylu K-pop z reproduktorů na hranicích s KLDR. Pchjongjang o den později přestal z reproduktorů na své straně hranic vysílat rušivé zvuky, například vytí zvířat nebo údery gongů.
Jižní Korea také vyzvala jihokorejské aktivisty, aby přestali pomocí balónků posílat přes hranici na sever letáky s kritikou tamního režimu.
Severní a Jižní Korea jsou od války z let 1950 až 1953 de facto stále ve válečném stavu, protože konflikt skončil jen příměřím, nikoliv podpisem mírové smlouvy.
Využívání silných reproduktorů jako nástroj propagandy se na Korejském poloostrově datuje už do období korejské války v 50. letech minulého století. Obě země se dohodly na odstavení reproduktorů v roce 2004, načež byly po přeshraničních incidentech několikrát opět spuštěny a zase zastaveny.