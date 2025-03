Po nehodě v Austrálii je 36 zraněných, řidiče smetla záplavová vlna. Oblast čelí následkům cyklonu Alfred

Nejméně 36 zraněných si vyžádala dopravní nehoda v australském Lismore na severu státu Nový Jižní Wales, který se potýká s následky tropického cyklonu Alfred. Jeden muž pravděpodobně zemřel, když ho v autě smetla záplavová vlna, informuje server The Guardian. Brisbane 16:58 8. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oblastí se prohnal cyklon Alfred | Foto: AAP Image/Savannah Meacham | Zdroj: Reuters

Nehoda se týká nejméně jednoho vozidla australských obranných sil. Armádní vozidla byla na místě připravena pomáhat se záplavami v důsledku cyklonu Alfred, který mezitím zeslábl na tropickou bouři. Vydatné deště v tomto státě přinesly za poslední dva dny 40 centimetrů srážek, což překonalo průměrný březnový úhrn, píše agentura Reuters.

Cyklon Alfred mezitím zeslábl na tropickou bouři, a ušetřil tak region nejhoršího následků. Přestože statisíce domácností zůstaly bez proudu, záchranných prací bylo zapotřebí poměrně málo a škody byly omezené. Přes noc ale stoupla hladina vody v zaplavených oblastech, píše The Guardian.

„Bez proudu bylo zhruba tři čtvrtě milionu obyvatel sousedního státu Queensland. Pro představu – doposud největší výpadek elektřiny v důsledku přírodní katastrofy v historii Queenslandu se dotkla 330 000 lidí,“ uvedl premiér Queenslandu David Crisafulli.

V neděli by se měla obnovit autobusová doprava v Brisbane, vlaky se ale ještě nerozjedou, dodal premiér. Místní vláda podle něj usiluje o to, aby se v pondělí otevřelo co nejvíce škol.

Úřady pohřešovaly řidiče SUV, kterého smetla záplavová vlna. Jedenašedesátiletý muž se ztratil v pátek večer v záplavových vodách poblíž Dorriga na severu státu. V sobotu úřady informovaly o nálezu těla, které sice ještě nebylo oficiálně identifikováno, ale předpokládá se, že jde o tělo pohřešovaného muže.

Cyklony jsou na severu Queenslandu běžné, ale ne v hustě osídleném jihovýchodním cípu tohoto státu. Naposledy přes pobřeží Gold Coast přešel cyklon Zoe v březnu 1974, kdy způsobil rozsáhlé záplavy.