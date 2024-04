Po odsouzení války mu začali vyhrožovat. ‚Vlastně jsem měl štěstí a udělal z toho skeč,‘ říká ruský komik

„Před čtyřmi měsíci jsem byl ruský komik. Jenže pak jsem se vyslovil proti válce a je ze mě potulný komik,“ říká mladý muž na videu natočeném v červnu 2022 v tureckém Istanbulu. Jeho občanské jméno je Denis Alesin, v Rusku vystupoval pod pseudonymem Denis Čužoj, nyní si říká Dan The Stranger. Jeho příběh vypovídá mnoho o ruském stand upu a vlastně i o jedné generaci ruských mladých lidí. Istanbul/Moskva 20:08 18. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ruský stand up se zrodil za začátku druhé dekády tohoto století, oficiálně se tvrdí, že první představení zakladatele žánru Pavla Volji proběhlo v roce 2012. Nicméně vyrostl z úrodného podhoubí. Už od roku 1961 existuje soutěž KVN (v překladu Klub veselých a vynalézavých), ve které různé týmy soupeří ve vtipných odpovědích na otázky, improvizacích na zadaná témata a předvádí scénky, které si předem připravily.

Soutěž úspěšně přežila rozpad Sovětského svazu a naopak se stala velmi výdělečným podnikem s obrovskou televizní sledovaností a družstvy prakticky z celého postsovětského prostoru. Ostatně, svou dráhu komika zde začínal i jistý student z Krivého Rohu jménem Volodymyr Zelenskyj.

„U KVN mi vadilo, že člověk měl na vlastní vystoupení hrozně málo času, jeden vtip a jelo se. Takže když jsem uviděl na videu vystoupení George Carlina, tak to pro mě bylo zjevení. Nejen, že ten člověk mluvil úplně, o čem chtěl, ale současně tam byl třeba hodinu úplně sám,“ označuje za svůj hlavní vzor legendárního amerického komika Denis Čužoj.

V roce 2018 začal psát vtipy pro jiné komiky působící v hlavní baště nového žánru, televizní stanici TNT.

‚Kreml nevěděl, co má dělat‘

„Hlavně to byly vtipy o taxikářích, tchýních nebo domácích zvířatech. Jednou jsem napsal skeč o lidech, kteří si na výročí konce druhé světové války lepili na zadní sklo auta nápis ‚můžeme to zopakovat‘. Ale rovnou mi řekli, že takové vtipy psát nemám. Že by se to muselo konzultovat s právníky a na to že není čas,” vzpomíná Denis na své začátky.

Komik se rozhodl odejít na volnou nohu a zařadil se mezi ty standupery, kteří natáčeli svá vystoupení na YouTube a vydělávali na veřejných vystoupeních v klubech. Ti nejúspěšnější z nich dokázali vyprodávat i koncertní sály nebo dokonce sportovní haly. „Kreml zpočátku ještě nevěděl, co má dělat s internetem, a tak jsem měl pár let, abych se to naučil a získal si publikum,“ říká Denis.

Po vpádu ruské armády na Ukrajinu v únoru 2022 Denis Čužoj válku ostře odsoudil. Původně nechtěl odjíždět, měl ještě nasmlouvaná vystoupení.

„Někteří kolegové byli v takovém šoku, že vůbec nemohli vystupovat. Já jsem měl v uvozovkách štěstí, že mi okamžitě začali vyhrožovat. Tak jsem udělal skeč o těchhle nepříliš inteligentních lidech a jejich hrozbách,“ směje se Denis.

‚Zrádce Ruska‘

Na jednom z vystoupení mu dva lidi přinesli pohřební věnec s nápisem „zrádce Ruska“. To byla pro něj a zejména jeho manželku poslední kapka. Prodali byt a odjeli do Turecka.

Tam se rozhodl začít vystupovat v angličtině. „Vlastně to byl můj sen. Ale říkal jsem si, že na to dojde tak za sedm let. Ale kvůli válce jsem to musel urychlit,“ vysvětluje Denis. Nyní žije v Berlíně, začal vystupovat v místních klubech a teď vyrazil i na evropské turné, během kterého se zastaví i v Praze.

Většina diváků jsou stejně jeho ruskojazyční fanoušci, díky angličtině ale s sebou často přivedou své kolegy a přátele. „Hodně z mých diváků pracuje v IT. Historicky se z nějakého důvodu ruští programátoři přátelí s kolegy z Indie. Takže se mi často stává, že půlka stolu v klubu jsou Rusové a vidím, že když začnu žertovat o ruském splínu, tak říkají svým indickým přátelům něco jako: Vidíš, to jsem se ti snažil vysvětlit minule,” směje se Denis.

Metodou pokusů a omylů hledá, které žerty fungují i na místní publikum. V Berlíně třeba šokoval německé diváky, když žertoval o pohřebním věnci, který mu Putinovi stoupenci přinesli na koncert.

„Ale Rusové se smáli, protože chápali celou hrůzu i komičnost celé situace. Takže jsem se musel naučit víc vysvětlovat kontext pro evropské publikum,“ říká v Německu usazený komik.

Podle něj na něj chodí i lidé z jiných nedemokratických zemí. „Když udělám nějaký vtip na Putina, tak vždy se nejvíce smějí Turci a říkají ‚Přesně jako u nás’,“ usmívá se Denis.

„Je to i taková vysvětlovací mise. Ukázat světu, že Rusko není jen agresivní země, ale že tam jsou i lidé, kteří přemýšlejí jinak,“ uzavírá Denis Čužoj, dnes tedy Dan The Stranger.