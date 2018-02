Po otevření obálky na základně v USA se udělalo 11 lidem nevolno, tři museli do nemocnice

Na vojenské základně v americkém Arlingtonu v sousedství Washingtonu postihla nevolnost 11 lidí poté, co otevřeli zásilku s neznámou látkou. Tři lidé byli převezeni do nemocnice. Oznámila to mluvčí základny Leah Rubalcabaová, napsala ve středu agentura Reuters. Jakou látku obálka obsahovala, známo není.

